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قلت له


حسن عبدالهادي العگيلي||

مقاطعة الحج كإعلان عن الرفض العربي الإسلامي لقتل السعودية لأطفال اليمن وتدمير هذا البلد. قد يحدث ردات فعل اقتصادية اجتماعية من قبل المنظومة التجارية في المملكة وربما تصاعد الموقف الى ردات فعل سياسية أو دولية أخرى الله أعلم.

ثم نحن اتفقنا ان اكثر المتبرعين والداعمين للإرهاب في العراق وسوريا واليمن ولبنان هم من تجار و أثرياء السعودية وخصوصا تجار مكة والمدينة والصورة واضحة لك الآن::::
هؤلاء يغتنون من أموال المعتمرين والحجاج الشيعة !!! >>>ثم يتبرعون بها إلى عصابات الإرهاب فيقوم هؤلاء>>> بنحرهم وتفجيرهم باموالهم بتهمة انهم كفار!!!

- سكت برهة وقال هل فعلا يوجد مخرج شرعي لذلك؟؟

مستحيل لان المؤسسات الدينية خاضعة للقرار السياسي وهي مرتبطة بقنوات مساعدات مالية ولوجستية من السعودية وخصوصا الآن وهي(السعودية-الوهابية) في حالة استكلاب شرس!!! فإن مخالفتها تعد انتحار.

- قال اذن هو تكليف فردي والمراهنة على الفرد العربي خاسرة فهو ياخذ دينه بالسماع ويترك مهمة التفكير بدلا عنه لشيخ مسجده!!!! ولا وجود في سلوكه اليومي حقيقية ان المسلم أخو المسلم!!

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