المقالات

البخيتي اليمني محافظاً عند علي ..


مازن البعيجي||

 

ومحافظي عند معاوية السفارة يرزح!!!

الدينُ لعقٌ على ألسنتهم متى ما محصوا بالبلاء قل الديانون! بل ندروا . حال أهل العراق بلد المقدسات والشعائر والمعصومين عليهم السلام ، والمسؤول لم يشبه شعار ما رفعهُ أو يرفعهُ طوال ردح من الزمن كان فيه يخادعنا أنه برير وأنه الحر بن يزيد الرياحي! وهو ليس كذلك بالمطلق! فبلد يصل به مسؤوليه الى هذا المستوى من الذل والهوان والرهن للأستكبار وتهدر موارده ويفقّر أهلهُ هذا عدو بلساب حبيب وخائن بلباس موالي!!!

ولا يشبه مثل هذا المسؤول البخيتي اليمني الذي أول ما صدر قرار تعينهُ محافظاً على أحد المحافظات اليمنية أرتقى المنبر ليخبرهم أنه عاملاً عند علي عليه السلام وبدستور علي الذي وجههُ لمالك الأشتر والذي ضمّنهُ كل أخلاقيات الأسلام المحمدي الاصيل الحسيني ، فأين أنتم يا ابناء المقدسات والدروس والمحاضرات والقامات والتاريخ الشيعي الذي يفترض هو خطكم ونهجكم ونهج سلفكم؟!

مالذي قدمتهُ لكم السفارة ليكون مغري أكثر من طريق الشرف والعز والمقاومة كما هي أصول مبدأ العترة المقاومة ضد الباطل المطهرة عليهم السلام.

لن تكونوا البخيتي وأنتم عيونكم على موائد السفارة وما يترشح من مصالح ولو أدت بكم النار! ( وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ) البقرة ١٢٠.

لأن البخيتي وقومه قرآنيون حقيقيون ومؤمنون صادقون يحملون تكليف يرون فيه الشرف والعز والكرامة والحياة بعز 《 عَظُمَ اَلْخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ 》 ، لا حياتكم المملوء بكل قاذورات الفواحش والذنوب والخيانات!    

سلام على رجال الله في اليمن ..

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإعلام .. وعلم المثليين..  ومحو الذاكرة العراقية
أمريكا قبل كورونا غير أمريكا بعد كورونا
فرشاة رسمت مأساتها وويلاتها لمستقبل مشرق
اصبع على الجرح..قريبا من وحل التطبيع .. 
حمص أبو ظبي في "إسرائيل" من زمان..
العاطفة من دون حلول
هل سيقوم ترامب ومحمد بن سلمان بدعم الأسر الحاكمة الفاسدة في العراق مقابل الاحتفاظ بالقوات الأمريكية؟
البخيتي اليمني محافظاً عند علي ..
سُنة التغيير   
( جدتي ) ..!!!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك