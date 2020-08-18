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سُنة التغيير   


محمد  الكعبي||

 

         {... إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ...} الرعد : 11

    يحكم عالم الوجود قوانين وسنن لها مدخلية وعلاقة  في  مسيرة الامم  فمنها  له تأثير مباشر ومنها غير مباشر، وللإنسان دور كبير  في تحديدها وإيجادها وفق تعاطيه مع الاحداث والمتغيرات فدوره لا يقل اهمية في تحديد سنن التـأريخ، وهناك من السنن والقوانين خارجة عن حدوده ومسؤولياته ومنها ما يكون شريكاً فيها، فسنة التبديل والتغيير مثلا بيد الانسان , هو الذي يصنعها ويتدخل بإيجادها.

عندما يغير الانسان ما أراد الله تعالى ويتدخل في عمل السماء تكون النتيجة كارثية، عندَ تنصل الأمة عن نصرة الحق وتخاذلها عن دعم أهله ستجري سنة التبديل وهي حكم الباطل وتصدي الاشرار بعد إزاحة الأخيار حينها يستحي النساء ويسرق البترول ويقصي العلماء.

عندما يغيب موسى يأتي السامري، وعندما يخرج الله من قلب العباد يدخل الشيطان في ذلك القلب،  وعندما يسكن الشيطان قلب المرء  ويستحوذ عليه  يغير مفاهيمه ويبدلها  فينقلب إلى وحش مفترس لا يدخل النور قلبه أبدا.

اذا دخل النور سيولي الظلام هارباً، واذا جاء العلم سيخرج الجهل، عندما قتلت الامة علي× جاء معاوية، ولما ذبحت الحسين× حكمها يزيد. 

 لا يمكن أن يكون البكاء بديل المواقف الشريفة الصادقة فهو ليس علاج لشفاء الامة من مرض العبودية، البكاء الممتزج بالعمل والمقاومة والوقوف بوجه الفساد والسراق هذا ما يخشاه الباطل.

الله يريد بكاء حركي مقاوم لا سكون فيه، يريد صرخات تدوي في وجه الظالم لا يريد نوح و أنين بغرف مظلمة بائسة، فالموت أولى من بكاء التعساء، التخاذل والتنصل عن  نصرة الحق قذارة لا تغسلها الدموع بعد فوات الاوان.

عندما مارست الاكثرية سنة التحريف والتزييف وقلب الحقائق وتركت الحق وركبت غير سفينة الله سُتغرق من فيها وتقذفه في البحر.

حضارة اليوم  اهتمت بالمظاهر وتخلّت عن الباطن، لم تبني الإنسان, بل أهملته وحطمته فصُعق في ميدان الصراع القاتل والتزاحم المميت، مما أوجب نزول العذاب.

 إذا تنصلت الأمة عن دورها، تسلط عليها الظلمة، وحكهما الجهلة وهذه سنة الاستبدال تجري على الجميع.

 ترك المولى تعالى باب التوبة مفتوحاً عسى أن ترجع الامة عن غيها وتلتحق بركب نبيها ’, فتتمسك بالعروة الوثقى لتنجوا من الغرق فالأمر إليها لتختار إما أن تفوز أو تخسر .

ارجعي يا أمة الإسلام إلى الله  لكي يأتي الخلاص  لا تبكي  ولا تولولي اخلعي ثوب الذل والهوان والتبعية للسامري، وحطمي الصنم  الورقي القامع في قصره.

 سيري  واسرعي وتجاوزي حدود التيه، انهضي وخلصي نفسك من ابن زياد الذي لبس ثوب الحسين ليدخل إلى القصر ليقتلك.                       

 

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