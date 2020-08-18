المقالات

العراق.. بين تعثر النظام وحتمية القيام


سعود الساعدي||

 

- لا يمكن ان يتغير الواقع السياسي بمجرد رفع شعارات تدغدغ آمال الناس أو برامج سياسية جديدة أو حملات انتخابية مؤقتة أو ادعاءات تدخل في إطار التنافس السياسي.

- لتغيير الواقع السياسي نحن بحاجة اولا إلى تغيير البنى التحتية والقواعد المؤسسة لهذا النظام وهي الثقافة واللغة السياسية والعادات والتقاليد والأعراف والقوانين التي قام عليها النظام السياسي.

- وثانيا نحن بحاجة إلى تغيير أنماط التفكير والتعاطي بشكل مختلف مع المشاكل البنيوية والأزمات المزدوجة والبحث عن حلول من خارج الصندوق لحل الأزمات لا مواصلة إدارتها.

- النظام السياسي الحالي لم يتحقق بإرادة داخلية عبر ثورة وطنية حقيقية وإنما عبر إرادة خارجية صممت الواقع السياسي وفق مصالحها.

- العراقيون تعرضوا إلى عمليات قتل بطيء للذاكرة والقيم ومسح للتاريخ ومسخ للشخصية وتشويه للنفس وتلويث للضمير لكن عمق حضارتهم واصالة اخلاقهم ونبل قيمهم وطيب أصلهم -وانا هنا في مقام الوصف لا المدح- يدفعهم للصمود والتحدي ولن يسقطهم.

- سلامة الضمير و الوعي السياسي للمواطن هما عاملان أساسيان في نهضة الشعب وبالتالي نهضة البلد ولن تقف بوجههما كل الأزمات وصانعيها في الداخل والخارج.

- قد تعتل الدولة وقد يتعثر النظام السياسي وقد تتهاوى الحكومات ولكن العراق كوطن تضرب جذوره في عمق التاريخ والثقافة و الجغرافيا لن يموت مطلقا.

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الامارات مشيخة تتبدد والمقاومة أقوى وتتمدد...!  
الهرولة الخليجية للتطبيع
كيف ستستقبل أمريكا السيد الكاظمي؟!
القرارات المرتجلة لا تبني دولة
انصفوا حملة الشهادات العليا
الأوليغارشية العراقية..
  مزامير في أذن الكاظمي - لعلها تسقط سهواً
حصاد إيران لنِقاط اللاتراجع
العراق.. بين تعثر النظام وحتمية القيام
إيران وهندسة النظام العالمي الجديد
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك