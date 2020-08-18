العراق.. بين تعثر النظام وحتمية القيام

سعود الساعدي||

- لا يمكن ان يتغير الواقع السياسي بمجرد رفع شعارات تدغدغ آمال الناس أو برامج سياسية جديدة أو حملات انتخابية مؤقتة أو ادعاءات تدخل في إطار التنافس السياسي.

- لتغيير الواقع السياسي نحن بحاجة اولا إلى تغيير البنى التحتية والقواعد المؤسسة لهذا النظام وهي الثقافة واللغة السياسية والعادات والتقاليد والأعراف والقوانين التي قام عليها النظام السياسي.

- وثانيا نحن بحاجة إلى تغيير أنماط التفكير والتعاطي بشكل مختلف مع المشاكل البنيوية والأزمات المزدوجة والبحث عن حلول من خارج الصندوق لحل الأزمات لا مواصلة إدارتها.

- النظام السياسي الحالي لم يتحقق بإرادة داخلية عبر ثورة وطنية حقيقية وإنما عبر إرادة خارجية صممت الواقع السياسي وفق مصالحها.

- العراقيون تعرضوا إلى عمليات قتل بطيء للذاكرة والقيم ومسح للتاريخ ومسخ للشخصية وتشويه للنفس وتلويث للضمير لكن عمق حضارتهم واصالة اخلاقهم ونبل قيمهم وطيب أصلهم -وانا هنا في مقام الوصف لا المدح- يدفعهم للصمود والتحدي ولن يسقطهم.

- سلامة الضمير و الوعي السياسي للمواطن هما عاملان أساسيان في نهضة الشعب وبالتالي نهضة البلد ولن تقف بوجههما كل الأزمات وصانعيها في الداخل والخارج.

- قد تعتل الدولة وقد يتعثر النظام السياسي وقد تتهاوى الحكومات ولكن العراق كوطن تضرب جذوره في عمق التاريخ والثقافة و الجغرافيا لن يموت مطلقا.

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