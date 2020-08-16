يگولون الحجي صار كلاوچي !!!

زيد الحسن ||

ضربه الحر ونعل سلفه سلفاه ، بالصدفة شاف محل مال سبالت بالتقسيط ، يحجي بينه وبين نفسه خلي اشوفهم بلكي ترهم ونغنغ على التبريد كم يوم ونخلص من الحر ، دخل للمحل عرگان فرحان يشعر بالخلاص من الحر وبيده يتلمس سبلت كنتوري شامخ شموخ الاسد.

عمي بيش هذا الكنتوري ؟

حجي نقد لو اقساط ؟

لابويه تقسيط ؛

حجي بمليون وميتين كل شهر مية وخمسين الف ، ومقدمة مية وخمسين ؛

الحجي بينه وبين نفسه ميعرف شيسوي ، يحسب الراتب التقاعدي ، خمسة وسبعين لبو السحب ، ريوگات وغديات مية يبقى من راتبه مية ؛ سريعا گال لبو المحل ؛ بوية انطيك مية بالشهر ومال المقدمة ماعندي راح اشتري دوه الضغط .

حجي وعيونك مابايع هيچ بيعة بس لخاطر شيباتك ميخالف بس حجي اريد كفيل خاف ما تسدد ، لا بوية اسدد والعباس ابو فاضل كل ما استلم راتبي التقاعدي اجي اسددك ، ماشي حجي اتفقنا .

استأجر الحاج ( ستوتة )ونقل ( السبلت ) والفرحة تزيح العرق من جبينه وتحيله لقطع من الثلج ، استقبلته ( الحجية ) ماهذا ؟

هذا جهاز تبريد اشتريته بالتقسيط المريح لننعم ببعض الراحة في اواخر ايامنا ، دمدمت الحاجة وزمجرت بتمتمات غير مفهومة جعلت العبوس ظاهراً على وجه الحاج ، واخيرا سكتت و وافقت على ( السبلت ) ، بدأ النقاش حول من سيقوم بعملية الربط وتشغيله ، اتفق الحاجان على ابو احمد الكهربائي .

دگ الجرس الحجي على بيت ابو احمد الكهربائي و وجهه باسم والفرحة ظاهرة عليه ، منو بالباب ؟

اني عمك الحجي ؛

هلا والله شلونك حجي شخبارك مشتاقين ؛ بخير ابو حمودي الغالي الحمد لله كله تمام ؛

امرني حجي ؟

ابو حمودي شتريت سبلت واريدك تشده ، تعرف كرونه وگاعدين بالبيت ولازم نفذ وصية المراجع و وصية الحكومة ، والحر موتنا ، اشتريت سبلت وگلت خلي نبرد روحنا الطالعة ، اي حجي بالعافية وتدلل من عيوني هسه اشده الكم وتشبع بخيخ ،

بس بعد عمك شكد يكلف الشد ؟

حجي اني اخذ مية الف بس لخاطرك اخذ خمسة وسبعين ، زين ابو حميد يصير انطيك الفلوس من استلم الراتب مال التقاعد ؟ اي حجي عادي نطيني خمسة وعشرين وخلي الخمسين على الراتب ، مابقى شكم يوم وتستلم ، يلا بعد عمك هز طولك وفرح گلوبنا .

تم تنصيب جهاز التبريد بسرعة ، وتمت فرحة الحاجان به ، وبعد اسبوع وصلت رسالة الماستر كارد لهاتف الحاج ، معلنة وصول الراتب ،

لقد تم تعبئة بطاقة النخيل بمبلغ 23000 الف ، هنا الحاج اختلط عليه الامر ، راتبه مائتان وثمان الف وهو المتبقي من راتبه بعد استقطاع السلفة ، ماهذا الرقم الجديد ، توجه مسرعاً نحو مكتب سحب ، وهنا جلس لا يلوي على شيء فلقد قطع راتبه ولايعرف السبب ، راجع كل الدوائر المعنية براتبه ولم يحصل على اي نتيجة بمعرفة سبب قطع راتبه . تاخر عن تسديد اقساطه لجهاز التبريد ولم يسدد اجور العمل لتنصيبه ، ولم يدفع لصاحب المولد الاهلي ، اصبح الكلام حول الحاج كثير جدا ، حتى قالوا عنه ان الحاج فلان ( كلاوچي ) .