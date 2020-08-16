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بلد مثل ايران هل في سياستها شئ متروك للصدفة؟!


حسن عبدالهادي العگيلي||

 

كيف؟!

وابسط دروس السياسة التنبؤ بالتهديدات.والاستعداد لها.هي تتقن  الرقص مع الذئاب.

ولدت ثورتها في كبد كادحة إلى اهدافها كدحا.

العقل الفارسي بروح حسينية وولاء علوي.معادلة جديدةأرقام صعبةفهم أركانها لا يتوفر لمن لايجيد قراءة التأريخ.نصرتنا حين خذل الصاحب العربي.وغدر شقيق الدم الواحد.اختلطت دماءابو مريم تقوي مع دماء مهدي الكناني وابو فضة الدراجي

السكين التي احتزت رأس بكر السامرائي ذاتها التي قتلت محسن حججي وقطعت اثداء عروس الدجيل.

تلك الشيبة الإيرانية المخضبة بالدماء اعانتنا في تيهنا!! و منعت اللحى الطويلة الممتلئة بالشياطين من هتك اعراضنا وإقامة  أسواق النخاسة الوهابية في كربلاء.

السيد ترامب هل فعلا قصرت معك مجساتكم ومراكز ابحاثكم الخاصة  .

تلك ايران لا تخدع بايفانكا  ولن يعطو لك سيفا لترقص الدحة.

هم شيعة علي الذي عاتبه الاشعث على تزاحمهم بالصلاة خلفه فقال له والله ما قربتهم وبعدتكم ولكن عرفوا حقي وجهلتموه.

لن تخضع للتهديد..

فهي

ايران العشق.

ايران حافظ.

ايران التاريخ.

ايران الملاذ الأمن.

ايران الشعر..

ايران مصطفى جمران

ايران مطهري.

ايران فردوسي.

ايران الرايات.

ايران مصدق

والموسيقى واوبريت الفداء و اوكسترا موسى و الراعي وستايش ولوحة الموعود .

ترامب كيف غاب عنك ان الأرض نفسها لا تطيق ان لا تكون ايران على ظهرها!!!

هي جزء من  المعادلة الكونية ومن غير إيران سيمرض كوكبنا.

ولن يكتمل المشهد .

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