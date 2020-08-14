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الكاظمي بيه لزمه..!


علي فضل الله||

 

الكاظمي بيه لزمه،

حتى يقدم أستقالة حكومته،

الى فريقه الفيس بوكي،

أحصائية الاصابة بفايروس كورونا،

تجاوز حاجز الاربعةآلاف

فقر، ومجاعة ومرض

والموت من الشباك.

 

العراق اليوم يحطم حاجز الاربعة الاف اصابة بفايروس كورونا.. والمشكلة العراق طبق الحجر الصحي لأطول فترة زمنية عرفها على الاقل التاريخ الحديث، نسبة لباقي دول العالم.. وسقف الأصابات بتصاعد(لكنه وللامانة) تصاعد مؤدب جدا لم يخضع لاي معادلة رياضية؟

أيها الكاظمي.. الحجر الصحي يعني توقف الماكنة الاقتصادية للقطاعين العام والخاص يعني(العالم كتلها الجوع والفقر والحرمان) ونتيجة فايروس كورونا وأنتشاره من (صخام) الى (مصخم) والكارثة عرس التظاهر كان قد سبق عرس الفايروس بشل الاسواق التجارية وحرقها وسلبها، والناس ملت وتأذت والحكومة بمعزل وعالم أخر.

أيها الكاظمي ثقافة الاستقالة هي واحدة من علامات الحياء وتكون جميلة عند فشل المسؤول، أن كان شجاع وتقدم بها..

لذلك في ظل الفشل الحكومي في القطاع الصحي والاقتصادي وحتى الامني... أقول ألا يكفي عدد ضحايا كورونا فقد أصبح أكثر من عدد ضحايا التظاهر بعشرات المرات وقابل للزيادة والأرتفاع، هذا إن لم يطرأ عليه تعديل   يوم غد بقدرة قادر، وأذا ما قارنا  وفق هذه النتائج بين حكومة عبد المهدي التي وصفها المتظاهرون بالفشل كانت ضحايا كورونا بعدد أصابع اليد رغم وحشية الفايروس في موسم الشتاء وأرتباك كل العالم أمامه.. وضحايا اليوم التي وصلت الآلاف في ظل حكومة الكاظمي، عليه نطالب وفق المعاير العلمية والانسانية والديمقراطية.. أن تقدم هذه الحكومة أستقالتها وبالسرعة الممكنة.. اذا كانت صادقة ب(خمط الشعب) عفوا" (خدمة الشعب)، مو خدمة السفارة.. لأنها فاشلة مع سبق الاصرار والترصد، بحسب معاير المتظاهرين الذين طالبوا الحكومة السابقة بالأستقالة وبدعم عربي ودولي لافت للانظار، وأن أختفى هذا الدعم، ليس بسبب تحقق مطالب (المكروديين)، بل لتحقق غاية أمريكا بأزاحة عبد المهدي وتسنم الشخص المذكور مقالييد الحكم.. كما وأذكر احمد ملا طلال.. يا ريت لو تراجع برنامجك الشرقاوي؟؟؟ وكيف كنت ترصد عمل حكومة عبد المهدي.. هل قارنت بين عمل الحكومتين؟ ومن هي الفاشلة؟ دعوكم من مما ذكرته في مقالي كله، ولكن أقول أستقيلوا كما استقالت حكومة لبنان جراء 170 ضحية في تفجير مرفأ لبنان، أستقيلوا فأجرائاتكم واضحة (لا تسمن ولا تغني من جوع)، أستقيلوا فحجم الأزمات أكبر من حجمكم.

بس أريد الذي يقول (حكومة الكاظمي بيها لزمة) بروح أبوك دلينا بهاي اللزمة..

وسلامتكم.

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