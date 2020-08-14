جهاد النقاش||
١- التشريني لم يعبر جسر الجمهورية/ ومن تعيّن باسمه سيعبر المحيطات إلى أمريكا.
٢- هيبة الدولة لا تشمل الشرطة أو حرس الحدود/ لكنها تشمل الأمريكان!
٣- العراق يرفض تطبيع الإمارات/ ونفط كردستان يغذي إسرائيل!
٤- الخارجية ترد على القصف التركي ببيان/ لكنه هذه المرة شديد اللهجة!
٥- العمق العربي يجلس في الحضن الإسرائيليّ/ والمغردون: كله صوج إيران!
٦- ضابط الاستخبارات سعد الجبري يسرق مليارات الصندوق المخصص لدعم عشائر الغربية/ ندعي الله أن ما يتوب ويرجعهن!
٧- صفحات تمجيد الجيش العراقي تتجاهل عاصفة الصحراء/ خوما تريدهم يحجون على أمريكا والسعودية!
٨- ندعو الحكومة إلى حماية القوات الأمنية/ من المتظاهرين!
٩- ترامب بتلفون أخذ مليارات من السعودية وخله الإمارات اطبّع/ مدري العرب غمان مدري هو سبع!
١٠- سافل ومنحط ويخدش هيبة الدولة/ اللقاح الروسيّ بعين قناة الحرة.
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