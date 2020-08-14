المقالات

نهاية الحرب "الطاحنة" بين الإمارات العبرية والكيان الصهيوني!  


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ وكأن الإماراتيين كانوا على خط مواجهة محتدم ومفتوح مع الكيان الصهيوني الإستيطاني الغاصب لأرض فلسطين!

وفي سجال نار ضارية بين آل زايد وبين الصهاينة الإرهابيين كلفت الإماراتيين والصهاينة خسائر فادحة بالأموال والأرواح وأدت إلى ما أدت من توترات في منطقة الجزيرة التي يُراد لها أن تكون "عبرية" وليست عربية محاولة يائسة لإطفاء جذوة المقاومة المتقدة وتزداد توجهاً يوماً بعد يوم.

الوضع ليس هكذا أبداً ليس بين الإمارات العبرية المتحدة والكيان الصهيوني فقط، بل بين أغلب الأنظمة الخليجية الورقية وهذا الكيان الإستيطاني الغاصب، العلاقات وطيدة جداً وعريقة جداً بين هؤلاء وهؤلاء، هذه العبرية السعودية الوهابية الإرهابية جعلت الصهاينة جزء من تحالفها المشؤوم والمشروم ضد الشعب اليمني المظلوم وهي بنفس العلاقة مع كيان الصهاينة، لا تخجل هذه الأنظمة المتأرجحة من علاقتها بالإرهابيين الصهاينة لأن هذه الأنظمة تدرك إنها لا تملك من مقومات البقاء أمام شعوبها الناقمة عليها أي شيء، وإنها زائلة بزوال هذا الكيان أو قبله بكثير.

وهكذا وجدنا ذيول هذه الأنظمة الوضيعة في العراق من العروبيين القومچية الداعرين "كواولة الصحراء" الذين لم يمنعهم الخجل والحياء أو شيء من العزة والكرامة من إخفاء ترحيبهم بما حصل بين الإمارات والصهاينة، متناسين "نهيقهم" الكاذب بالعروبة والأمة العربية والقومية والعزة بخشوم الرجال.

كل هؤلاء تسابقوا لكسب ود الصهاينة وهم أكثر خوفاً منها من أحرار هذه الأمة ومقاوميها الذين يسخرون من هذه العلاقات وهذا التدافع المحموم للإلتحاق بصفوف العار والخزي الصهيوني الذي "داس" عگل الأمة العربية الواحدة ذات رسالة خالدة "بالمدس" وخلاها بالكنيف، تعرفون عروبچية مخانيث شنو الكنيف؟

لا ما تعرفون لأنكم تجيدون "العبرية" أكثر من العربية ولطالما خرج علينا زعمائكم "أهل العگل" وهم لا يجيدون القراءة باللغة العربية!

العلاقة بين الإمارات العبرية المتحدة والصهاينة ليست بالشيء الجديد كما أن علاقات عربية أخرى ومنها عراقية موجودة أيضاً مع هذا الكيان المرعوب جداً من "مقاومة" البواسل الذين اذاقوه لأكثر من مرة مرارة الهزيمة وسيذيقونه مرارات هزائم أخرى هو ومَن تحالف معه من إماراتيين وغير إماراتيين، الجديد في الأمر هو إن آخر نقطة "حياء" على جبين "العروبچية" الجبناء تبخرت ولم يبق منها شيئاً، يعني بعد لا يگولون ولا يعترفون برجولتهم ولا يستحوا أن يوصفوا بأنهم حفنة "مخانيث" أذلاء ومجرد دمى خشبية تحركها الصهيونية بخيوط رخيصة.

الصهاينة والإماراتيين المتصهينين لن يفرحوا طويلاً بهذا الإعلان المذل وستدك المقاومة الحرة معاقلهم وسيندم آل زياد على ما فعلوه بأنفسهم وبإماراتهم غير المستقرة وغير المتحدة، كل هذا الذل "العروبچي" هو لصالح المقاومة الإسلامية المباركة التي سيلتحق ويتعلق بها المزيد من أحرار هذه الأمة الذين ينشدون الحرية ولا زالوا يحملون قيم ومبادئ الإسلام الأصيل والعزة والكرامة.


ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إعلان الزواج
تساؤلات بالذهن حول صفقة القرن والتطبيع الإماراتي.  
العاصمة بغداد..خارج العملية الديمقراطية.. لماذا !؟
أتفاق الخيانه ... الأنجاب ثم الزواج ...
الكاظمي بيه لزمه..!
النشاط الجماهيري والحراك الشعبي والناشط المدني ... صورة وغاية
اصبع على الجرح ..بن زايد ينهض من فراش الجنابة .. 
التطبيع الإمارتي الصهيوني يكشف الحقائق.  
أبعاد مشروع التحالف الاسرائيلي الإماراتي  
وانتصر سليم الحسني !!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك