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اخطأ قلمي حين دافع عنكم !!

82 2020-08-14

  زيد الحسن ||

 

خالد في الاربعين من عمره مدمن على شرب الخمر والسهر ، يبحث بجدية عن طريقة للاقلاع عن هذه العادة السيئة ، ادخل نفسه في عدة دورات تأهيلية ولم تنفع ، اغرق نفسه بالعمل طوال ساعات ولم يفلح ، حتى جالس نفسه واختلى بها و وضع النقاط على الحروف لمشكلته ، لم يريد الاقلاع عن هذه العادات ؟ اجاب نفسه بكل صراحه ؛ هو يستحي من اخته الكبيرة حين عودته للمنزل وسماع النصائح الكثيرة منها ، ركز خالد على السبب فوجد الحل في القيام بالاتصال بأخته كلما عرض عليه اصدقاء السوء الخروج للسهر والتسكع ، وبالفعل ترك عاداته السيئة . " ان لم تستح فاصنع ما شئت " اورد اهل العلم معنيين لقول رسولنا الكريم صل الله عليه واله وسلم ، احدهما انه إذا لم يكن حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك على ما صنعت ، والأخر أنه أمر بمعنى الخبر  والمراد أن من لم يستح صنع ما شاء ، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء ، فمن لم يكن لديه حياء انهمك في كل فحشاء و منكر . افرزت ساحات التظاهر قصص كثيرة جداً والبعض منها ماجن حد القرف ، والكثير منها تجاوزات وافعال مخزية جداً يقوم بها البعض ممن يحسب على المتظاهرين السلميين ، وكل هذه الافعال لم يكن لاصحابها ذرة حياء في جباههم ، و خصوصاً ساحات بغداد ، لان الجميع يعلم ان هناك مجموعة كبيرة من المجرمين و عصابات السرقة و تجارة المخدرات ممن كانوا يسكنون في الاماكن القريبة من ساحات التظاهر وقد جعلوا من تلك السوح مكاناً امناً لهم يمارسون فيه اعمالهم الدنيئة مستغلين تواجد المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة ، حتى ان الكثير من المتظاهرين انسحبوا بسبب وجود تلك العصابات . حدث اليوم هو الاعتداء على ضابط و مفرزته الامنية كان جسمياً ، بل انذار يدق في ناقوس الانفلات الامني لجعل البلد بيد مجموعة خارجة عن القانون وعن الاخلاق . البعض يشكك في وجود مندسين داخل ساحات التظاهر ، بل ويشجع على اعمال العنف وعلى الخروقات الامنية وعلى ايذاء رجال الامن الذين هم بالاصل يحمون المتظاهرين من اي اعتداء يقع عليهم ، والغاية معروفة وهي نشر الفوضى و زعزعة الامن ، ليتسنى لهم ممارسة انشطتهم المنحرفة . قبل فترة شاهدنا حادثة الصبي الذي تجاوز عليه بعض من رجال الامن ، وكان قلمي قاسياً على رجال المفرزة اليوم وبعد مشاهدتي لما فعلوه بالمفرزة تيقنت ان افعال بعض المتظاهرين هي من تجعل رجال الامن يفقدون السيطرة على اعصابهم بسبب حجم الاذى والاعتداء عليهم ، والثابت الان ان الحياء هو ما يفتقده هؤلاء المعتدين على رجال الامن ، فإن من لم يستح يصنع ما يشاء والسلام .
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