طريق الحرير أصبح سالكاً بفضل إيران

سميرة الموسوي||

- لن تتمكن أمريكا من الاستمرار بقطع الطريق نحو الصين لمنع دول العالم من عقد الاتفاقيات معها ؛طريق الصين أصبح سالكا بفضل إيران.

- العالم سيتلاحم بمشاريع طريق الحرير الصيني وستهدم جدران الهيمنة نتائجه وعندئذ ستفقد أمريكا تأثيرها وتستحيل قوتها الى مجرد خردة .

- محور الصين ،روسيا ، إيران ،ودول أخرى سيرسم توجه العالم نحو التحرر من الهيمنة وتفقد إمكانات أمريكا قدرتها على صناعة عولمة شريرة .

- سفينة أمريكا محملة بركاب _أشخاص ومجموعات ودول _لم يعودوا نافعين ،وستضطر الى رمي ركابها في البحر كما يفعل القراصنة عند الخطر .