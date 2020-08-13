المقالات

أبدؤوا بأبنائهم وبذور عقائدهم!!!  


مازن البعيجي ||

 

نسمع عن نية الدولة بسن قانون حماية الأسرة! وركوب نهج الغرب الذي تصل لنا بعض فقراته التي تخالف "العقائد الأسلامية" والثوابت الإلهية ونهج القرآن الكريم ويصبح أمر رعاية الأطفال والأبناء من العسرة والصعوبة الشيء الكبير ، بل وتفقد القيومية والأشراف على تربيتهم وفق ما نص "الأسلام المحمدي الاصيل الحسيني" على نهج "العترة" عظيمة التربية وفق عقائد السماء التي تخلق مؤمن مقاوم يعرف الحق والبصيرة واعي مدرك يفهم المؤامرات والمخططات!!!

وهذا ما يشكل خطر كبير ونوعي! ونتيجة ترك هذا البناء "العقائدي الإسلامي الأصيل" هو الذي أوجد مثل "ايران الإسلامية" ومن دار في فلك محورها الصامد والرافض للتطبيع الذي دخلت به الكثير من الدول العربية والإسلامية ، بل وأصبحت منظراً اكثر من الإسرائيلين أنفسهم!!!

فقانون الأسرة الذي يطبل له الأعلام هو بعمق هدفه "تفكيك الأسرة الإسلامية" وتحويلها الى بؤرة من شذوذ بعد الضغط عبر العملاء ممن سينفذون مثل هذا القانون الذي تروج له السفارة القذرة "أس" البلاء في العراق وشرق آسيا ، ومن اقذر فقراته حين يسلب منك ابنائك ويصادرون بحجة حماية حقوقهم وناهيك عن فتح المجال للرذيلة والفجور دون قدرة الأب أو المسؤول عنها شرعاً ورفع الوصاية الأسلامية الى اخرى تؤسس لعهر الغرب!!!

ومن هنا على كل غيور وقف هذه المهزلة التي تروج لها السفارة وجوقة أعلام العملاء!!!

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البوصلة الشيعية والعمق العربي
الفشل مع ذاتك يجعلك سعيدا لافشال الاخرين
عرين الأسد لا تقربها بنات آوى المتلصصة
ليس لأمريكا أن تبقى في العراق..  
عمامة لا تقيدها الحدود
طريق الحرير أصبح سالكاً بفضل إيران
أبدؤوا بأبنائهم وبذور عقائدهم!!!  
رسالة مفتوحة الى بعض عوران الوطن..
المندسون والمتظاهرون
إستقالة حكومة بيروت وقت الشدائد غير منطقية .
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك