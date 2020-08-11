المقالات

متى ندنو من الآخر؟!  

45 2020-08-11

عباس العطار||

 

تتحكم الجغرافية في بناء أفكارنا وتُسهمُ بشكل رئيس في تشكيل الصورة السلبية للمختلف في أذهاننا، قد نعزوا ذلك لأسباب ضمن سلسلة تبريراتنا الجامدة المتوقفة عند عتبة زمنية قديمة ما عاد لها لون ولا طعم ولا رائحة.

قد نتفق بأن العزلة التي كانت منهج قسري فُرضَ من قبل الحكومات السابقة من العوامل الاكثر تأثيرا في بناء تركيبات مجتمعية متعددة، تحصنت بين الأجهزة الحكومية القمعية والعسكرية ووجدت اخرى نفسها في المنظومة العشائرية، وفضلت أخرى العيش خارج هذه الأطر فتعرضت للكثير من المظالم.

إذ تنمو هكذا تكوينات مجتمعية لسنوات طوال وفي ظل حكومات مستبدة، من الصعب أن تلتقي ثانية في هوية وطنية جامعة بعد معاناة طويلة من التهميش.

بعد عام 2003 تحللت تركيبة ما يسمى بالدولة العراقية، وتفككت معها الكثير من هذه المنظومات تحت يافطة المشروع الديمقراطي الامريكي المُحمل بمفاهيم عائمة للحريات العامة وحقوق الإنسان ونبذ التطرف والعنف والوحدة الوطنية، وخزعبلات كثيرة اتفهها هو الشكل الهجين والمشوه للعملية الإنتخابية سواء على مستوى التشكيل المحاصصاتي لمفوضية الإنتخابات او الآليات الحزبية المتحكمة بالنتائج.

قراءة الأمريكان للمشهد كان ينقصها بعض التوصيفات الدقيقة، فقد غابت عن حساباتهم تأثير بعض القوى المجتمعية على ارض الواقع .. وحين تلمسوا ذلك اعتمدوا الخطة (باء) التي تدفع بإتجاه إعادة التركيبة المفككة للواجهة عن طريق طائفية وقومية العملية السياسية، والبدء بعمليات زرع الفتنة بين الطوائف والأديان والقوميات.. لذا راهنت امريكا على بسط سيطرتها وتنفيذ مشروعها الكبير وفقا لمنهجية (فرق تسد) التي أسستها السياسة البريطانية سابقا.

عود على بدء إلى مخرجات البناء العقائدي التي ولدت تبعا لتك الجغرافيات فإن الشكل العام للهوية العراقية متشظي وضائع بين هذه المساحات الجغرافية ومنهجية السياسة التي أنتجت إنسانا متطرفا ذات اليمين وذات الشمال.

إذا ووفقا لهذه المخرجات المتشابكة يبدو الأمر ليس باليسير لكنه ليس بالعسير ايضا، فمقومات قيام نهضة مجتمعية تعيد الهوية العراقية بمشروع له ملاحم خارج التوصيف السياسي المعمول به حاليا .. وآليات تختلف تماما عن العرف السياسي السائد .. تحتاج إلى ارادة ودراية معا.. ولا تتحقق  الارادة إلا بتوافق النخبة افقيا مع القنوات الشعبية المستقلة، والدراية هي دراسة مستفيضة للوضع الداخلي والمحيط العربي والاقليمي والدولي.

فهل يمكن ولادة مشروع بهذه الملامح؟

وهل يمكن أن يكون النموذج الصحي الذي يتمكن من انتاج للهوية الوطنية الموزعة بين الجغرافيات؟

كتب المقال العام الماضي في ١٠-٨-٢٠١٩

 

A.G.alattar

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أمريكا وتركيا تقتلان بالعراقيين وإيران برة برة  
النفير الثقافي..
فايروس كورونا وتطويع الطبيعة ودلالة النظام الدولي الجديد..  
حديث ما بعد الزيارة - ان صدقت جهينة  
نموذج بسيط جدا من المعاناة
متى ندنو من الآخر؟!  
مارثون أمريكي في الأنبار..!  
توضيح حول ما ذكره الحائك هاشم العقابي .
الشد والجذب وقانون العنف الأسري
حقيقةُ .. وهَمْ
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك