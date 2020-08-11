المقالات

الشيعة مصطلح سياسي ام توظيف طائفي؟!       


محمد هاشم الحجامي||

 

لكل فن مصطلحات توصيفية تسهل تعريف ذلك الفن وتقريبه إلى ذهن المتلقي .

والعلوم السياسة فيها مصطلحات تعريفية كثيرة لفروعه المختلفة .

ومن هذه التوصيفات هي التوصيفات الطائفية لأغراض سياسية ، فنجد مصطلح الشيعة واحد من تلك المصطلحات السائدة والذي يكثر استخدامه منذ سقوط صدام ولحد الان وهذا المصطلح مر بمستويات عدة واستخدامات مختلفة فكان استخدامه في القنوات الفضائية العربية لأغراض طائفية ، في إشارة إلى الحكومة ما بعد عام ٢٠٠٣ وأنها حكومة احتلال وأنهم جاءوا على ظهر الدبابة الأمريكية !! ثم تطور استخدامه في تلك القنوات ليقصد به القرب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية .

ولكن نلاحظ في الآونة الأخيرة استخدام المصطلح من الشيعة أنفسهم

فهؤلاء يستخدمونه لأغراض شتى مرة لوصف الفساد وأخرى للعلاقة مع إيران وثالثة لسوء الخدمات وحتى الجريمة فكل ما تحصل في العراق مشكلة الا وكان هذا المصطلح حاضرا بقوة!!!

وكثير من مستخدميه ينساقون خلف الإعلام الموجه وكأن عقولهم مستقيلة ؛ سلموها لتلك المواقع والفضائيات دون ان يعوا أن الهدف والغاية هم أنفسهم المستخدمون لهذا النبز وبدونية مخيفة !!!!

 فغدا الإسم يشتم كلما حصلت مشكلة في العراق أو لبنان أو اليمن أو أي بقعة يتواجد فيها اتباع ال البيت .

خطورة هذا العمل أن اتباع ال البيت ( الشيعة ) يشتمون مذهبهم بلا وعي وكأن الاسم ارتبط بكل خراب ودمار وتخلف !!! وهذا ما أراد الإعلام الاصفر ايصالهم اليهم .

بفضائية وموقع على النت وصفحة ممولة تلاعب ويتلاعبون ؛

فالفضائية تصور الشيعي العراقي شخص متخلف وساذج وغبي ولايفهم شئ بأمور الحياة وهو فوق هذا بحاجة لمن يوجهه وكأنها تريد القول لابد من إخراجه من السلطة ليحكم العراق الآخرون فهم انفع للحكم واجدى في بناء الدول !!!

وهو لا يصلح لبناء قرية وتنظيم شؤونها فكيف بدولة وتوازنات مجتمعية ودولية معقدة .

والموقع يبحث في كلمة هنا في التراث أو هناك عليها اشكال أو تحفظ يستغلها ليقول هذا هو مذهبكم .

والصفحات تنشر أخبارا زائفة عن كل ما هو محسوب على التشيع وينساق خلفها المراهقون ولا اقصد هنا صغار السن فقط إنما فيهم من تجاوز الستينةوهو لا يعي الامور ، وعقله يتقبل كل موبقة تقال عن مذهب ال البيت  .

الكلام لا قيمة له أن لم يكن صدى مؤثر يتفاعل معه المتابعون وياخذونه مأخذ الحقيقة التي لا يتسلل إليها الشك من قريب أو بعيد ...

الشيعة لا يختلفون عن أي مجموعة دينية في العالم فيها مشارب قومية واثنية مختلفة وتحوي ثقافات مختلفة .

يراد هزيمتهم داخليا حتى يجلدون ذاتهم ويسقوط كل رموزهم ويحرقون تاريخهم الناصع بترهات واخبار زائفة ومشاريع مشبوهة ؛ لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع .

الاخرون ليسوا افضل حالا منا ماضيا وحاضرا فتاريخهم تأريخ طغاة ومجرمون وقتلة وهتك أعراض وتدمير حضارات وإبادة شعوب بكاملها ، فهاهي الدولة العثمانية حكمت العراق خمسة قرون اين آثارها وكيف كان تاريخها ، دولة فساد وانتهاك حرمات وشعوب تعيش الفقر والتخلف والانحطاط ، بنت إمبراطورية واسعة لكنها خاوية من الداخل هشة أمام الآخرين وما جاءتها مواجهة حقيقية حتى انهارت وكشف الغطاء عن حجم الخراب والتخلف والحياة البدائية لشعوبها ..

الأديان والمذاهب ليست الحاكمة بل هم أفراد لبسوا وتلبسّوا بثياب القداسة ؛ فكشفت عوراتهم وكانت النتيجة لوثت قداسة التشيع فأستغل المتربصوب هذا لإسقاط طائفة بأسرها ....

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أمريكا وتركيا تقتلان بالعراقيين وإيران برة برة  
النفير الثقافي..
فايروس كورونا وتطويع الطبيعة ودلالة النظام الدولي الجديد..  
حديث ما بعد الزيارة - ان صدقت جهينة  
نموذج بسيط جدا من المعاناة
متى ندنو من الآخر؟!  
مارثون أمريكي في الأنبار..!  
توضيح حول ما ذكره الحائك هاشم العقابي .
الشد والجذب وقانون العنف الأسري
حقيقةُ .. وهَمْ
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك