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هكذا يجب أن نخاطب الحكام


سامي التميمي ||

 

علينا تبني نهج جديد في مخاطبة الحاكم والمسؤول مهما كان منصبه وقوته وتاريخه بهذا الخطاب الصريح .

نعم أنت مسؤول وليس طرطور عندما يقع الخطأ  لاتتهرب من المسؤولية ولاتلقي بذلك الخطأ والأهمال والكارثة في عاتق الموظفين الصغار .  أنت مسؤول وهو مسؤول  وكلاكما يجب محاسبته. الشعب والبرلمان عندما أنتخبوك ونصبوك في ذلك المنصب والوظيفة . هو ليس تشريف بل تكليف . ليس من حقك أن تجلس فقط في مكتبك وتتناول القهوة والشاي والطعام ( وطق الحنك)  طوال اليوم . 

سفرات وحفلات وأيفادات . ونثريات وبذخ وتبذير  . مكاتبكم وصالات الضيافة والأجتماعات ومواكبكم وسياراتكم وحشمكم وخدمكم  وحماياتكم المثيرة للأنتباه . ليس لها مثيل في كل دول العالم المتحضر .

وهذا دليل على نقص في التربية والأخلاق والوطنية  والثقافة والدين .

بماذا  !؟  تتفاخرون وتفاخرون به .  نقص وأهمال وتراجع في كل الوزارات والخدمات  . صار المواطن العربي أسوأ  صيت وحال  وينعت بالفقر والتخلف بسببكم وبسبب طريقة أدارتكم للدولة ومؤسساتها و أستغلالكم للسلطة ونهب خيرات الشعب  لملذاتكم وأحزابكم  وكتلكم وعوائلكم ومن تحبون .

في دولنا العربية صار معروفاً  لنا  وللعالم ( أنت مسؤول . يعني أنت حرامي  أو متواطئ أو مغلس ) .

لدى الوطن العربي ثروات هائلة وخيرات يستطيع  أن يعيش العالم بأسره بنعيم .  ولدينا طاقات شبابية مثقفة متعلمة  جبارة بأمكانها خلق المستحيل مركونة ومهمشة .   ومن يفوز بالوظائف والمناصب من هو منتفع ووصولي وأنتهازي وغير مؤهل علميا وخبرةً ونزاهة .

والمصيبة الكبرى عندما تتكلم وتنتقد وتتظاهر  .  هناك تهم كبيرة موجهة لك  أما عميل. أو ذيل. أو متآمر.  أو التصفية الجسدية عن طريق صبيتهم وعصاباتهم المنتشرة في كل مكان .

الأصلاح.  لايمكن أن يكون إلا بالتغيير الجذري في القيادات القديمة والجديدة التي تبوءت المناصب والوظائف فترة من الزمن ولم يكن  لها دور يذكر .  وضروري جدا وجود ألية جديدة وفعالة وقوية في أختيار المناصب والوظائف لمن يستحقها فعلا ً  . كما هو الحال والمعمول به في أوروبا ومنها الدول المتقدمة . تكون المنافسة قوية وبشروط صعبة للغاية للحصول على المنصب والوظيفة من خلال أليات معقدة  أختبارات نظرية وعملية وصحية بعد التأكد من CV  التابع له .

وضروري من المسؤول متابعة وزارته ومقر عمله ومنتسبيه يوميا ً بشكل  سري وعلني . وطرد المسيئين وتكريم المتفوقين .

( وقفوهم أنهم مسؤولون  ) .

 

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