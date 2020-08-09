المقالات

اصبع على الجرح ـ المتهم  والقاضي ...  


منهل عبد الأمير المرشدي||

 

إحقاقا للحق الذي لا يشبه الحق ودفعا للظلم الموهوم واسكاتا لنقنقة البوم ونعيق القوم وتماشيا مع أسوأ من خلف وعفا الله عما سلف وضمن بديهة الطمطمة واللملمة والضمضمة ودماء الشهداء بسعر العلف قرر الوالي الجديد أن يبدأ الإصلاح من حيث يريد وكما يأتيه الأمر من جنرال عتيد وسفير يأمر ولا يقترح ويبلغ ولا يحاور .

قرر القضاء توجيه الدعوة للمجرم المدان المحكوم بالإعدام لإرتكابه جرائم القتل والإرهاب وسرقة المال العام والتحريض والفتنة في منصات اللئام .

 بين صدق وكذب او جدال وحقيقة أو وهم أو خيال حضر المجرم المدان قادم من مضافته ومنجعه في بره زستان حيث تم استقباله على احسن ما يكون وافضل مما كان واستوطن في جناحه الرئاسي الجديد بفندق الرشيد .

بين ليلة وضحاها اعيدت القضية وفتحت الملزمة وعقدت هيئة المحمكة . فنادى القاضي بصوته المتغاضي على المتهم بإسمه الثلاثي . دخل المتهم الى القاعة مرتاح السريرة مبتسمآ وقال نعم سيدي. سأله القاضي هل انت رئيسا لمنظمة ارهابية قتلت المئات من المواطنين .. قال المتهم .. نعم سيدي ...

 قال القاضي .. هل وقفت على المنصة وحرضت طائفيا واشاعة الفتنة ودعوت لإسقاط الدولة .. تبسم المتهم وقال نعم سيدي ...

قال القاضي .. هل كنت وزيرا وسرقت المليارات من الوزارة وحولت قسما منها الى وادي حوارن للدواعش الأفغان  والشيشان .. قال المتهم .. نعم سيدي ..

 قال القاضي هل كلفت افراد حمايتك بالقتل والتفجير والإبتزاز والتهجير ...

 توسعت تكشيرة المجرم وقال بنبرة هادئة مريحة مستريحة .نعم سيدي ..

 أطرق القاضي وعيناه تفيضان من الخشوع بسيل الدموع وقال له . كم انت عظيم يا أخي فلقد ادركت إن النجاة في الصدق وحقا إن النجاة في الصدق ثم إن النجاة في الصدق ثم رفع راسه مستدركآ و قال للمتهم..

والله وتآلله وبإلله لا اقضي عليك الا بالحق و ان الحق  كل الحق بأنك قد اعترفت بكل ذنوبك وجرائمك وسرقاتك ومن اعترف بذنبه فلا ذنب عليه ومن اعترف بجرمه فلا جرم عليه ومن اعترف بسرقاته فلا سرقة عليه لذلك قررت المحكمة إسقاط كل التهم الموكلة عليك وإخلاء سبيلك فورا واعادة كافة حقوقك ورواتبك اليك بأثر رجعي وانت الآن حر طليق كطير البلطيق ورفعت الجلسة .

 ضجت القاعة بالتصفيق واصوات النشامى تتعالى يحيا العدل ويحيا العدل ..

بكى المتهم كثيرا وبكى القاضي كثيرا وبكى المحامون كثيرا و بكوا الحماية وابكوا من حولهم من الحضور والشرطة والفراش وبائع الكوكا كولا وهتفو جميعا بصوت واحد يحيا العدل وعاش القضاء حرا مستقلا والله اكبر .. تكبير ..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مسؤول فاشل ومواطن جاهل !!!
المستبد الفاسد  
انفجار مرفأ بيروت آخر حروب ال سعود على العرب والمسلمين  
بحثاً عن المتقين!  
اصبع على الجرح ـ المتهم  والقاضي ...  
لجنة التعديلات الدستورية هل تفرض التغيير؟  
ما هو البديل ؟ رأي شخصي  
لا تأثير يعتد به للتيار المدني في الإنتخابات القادمة  
بيان البيانات في عيون امي..!  
المربوطون المنفلتون في ساحات السياسة..!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.74
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك