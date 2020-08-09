المربوطون المنفلتون في ساحات السياسة..!  

سميرة الموسوي||

_ هل هناك مربوط منفلت ؟ نعم هناك .

_هناك نوعان من المربوطين

++مربوط منفلت ؟

++مربوط غير منفلت ؟

وهناك ثلاث حالات للربط

++مربوط من عقله دون جيبه.

++مربوط من جيبه دون عقله .

++مربوط من جيبه وعقله .

___ فالمربوط من عقله ومنفلت فهذا الذي لعبوا بإرادته وقناعاته الوطنية والمبدئية ثم تركوه يرفس هنا ويرقص هناك وقد يطلب سرا أوعلانية من دولة كبرى أن تحتضنه تحت إنتدابها كما فعل بعض المربوطين في لبنان حين رفعوا طلبا لوضعهم تحت الانتداب وهؤلاء ليس إنفلاتهم بلا حدود فهناك حبل شديد القوة بدايته بيد اللاعب ونهايته برقبة ولسان المربوط فمتى ما أرادوا سحبه سينسحب الى مهمة أخرى ، وهذا النوع تافه لا بصيرة له فهو ينعق مع كل ناعق وسيخرج من (المولد بلا حمص ) مع بعض الكسور والرصوض في جسده وروحه ولا يدري أي طرف من الاطراف أصابه .

___ مربوط من جيبه دون قناعاته وليس منفلتا .

وهؤلاء مربوطون بحبل مصنوع من جميع العملات الصعبة ولا يتمكنون من العيش دون بيع ضمائرهم وأخلاقهم ووطنهم وبقدر ما يبذخون بتلك العملات عليهم أن يبذخوا بتصريحات الافتراء والكذب وتسويغ الاحتلال وإيجاد الحجج للنيل من بعض الح..../د لانه وكما يدعون يخزن الالعاب النارية الملونة المعدة للاحتفالات بعد تحرر العراق من الاحتلال بأنواعه كافة ... يخزنها في نفق الباب الشرقي ،،وفي مطاعم الباقلاء بالدهن وقاعات الاعراس كما حصل في مخزون سفينة بيروت التي إنفجرت ، هذه مهمة المربوط من جيبه غير المنفلت لانه لا يستطيع الابتعاد عمن يملأ جيبه بصرف النظر عن قناعاته فهو أناني فاجر لا يهمه عقله فقد وضعوا مخه في جيبه لكي يأخذ الاوكسجين من تفاعلات العملات .

__ وهناك المربوط من جيبه وعقله ، ولا حياة لأحدهما دون الاخر ، وهو لا يحتاج الى حبل فقد غزلوا في قلبه وعقله وضميره خيطا يسحبونه تلقائيا الى الحدود المرسومة فيها مصلحة جيبه ، فهو يؤمن بان قدر الشعب مرتبط بالاستعمار ، وإن قدر العراق ينبغي ان يبقى تحت المطرقة ، وهذا المربوط يبحث الان عن بئر عميق لإسقاط البرلمان والبرلمانيين فيه وبجرة قلم وفق الدستور وعندئذ يذهب البرلمانيون الى بيوتهم ويبقى ( البيت لمطيرة .... ) ، فالمطروح في حديثهم اليوم هو ( حل البرلمان ) ولكن العقبة الكأداء التي تهدم مؤامرتهم هي ان البرلمان لا يحله المنتخب منه ؟ فرئيس الجمهورية منتخب من البرلمان ورئيس البرلمان منتخب من النواب فكيف يحق لهم تسريح الاعضاء ،وطبعا لا يحق لرئيس الجمهورية الاقدام على هذا الاجراء المصيبة إلا إذا كان الرئيس منتخبا مباشرة من الشعب كالانظمة الرئاسية ، فأي قانوني (عبقري ) يجرؤ على تسويغ رأي المربوط من جيبه وعقله .

_لن يتكاثر الظلم فلم تعد في العراق بيئته ؟فليس أكثر علقما من الاستعمار .

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

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