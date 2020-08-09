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فنتازيا نقاشية

47 2020-08-09

جهاد النقاش||   ١- متظاهرو العراق يساندون متظاهري لبنان/ بالهاشتاك فقط، خوما بالمساعدات.   ٢- تعزيزا للسلمية ينطلق هاشتاك/ علقوا المشانق.   ٣- لا تحجي على سلطان لأن ذاك زمن ولى/ وخليني احتفل ب٨/٨.   ٤- يحن لزمن صدام/ ويعترض على زيان حامد!   ٥- بعد تشكيل اللجنة التحقيقية باغتيال القادة، رئيس الوزراء يذهب لأمريكا/ معقولة لاعتقال ترامب؟   ٦- الغى اتفاقية الجزائر وحارب إيران وانتصر/ برجوعه للاتفاقية.   ٧- مذهبه الوطن فقط/ ورغد أو الحضن العربي أو الأمريكان أو جميعهم.   ٨- السفارة في لبنان تدعم التظاهر وتدين العنف/ وترامب يشكر نفسه على ادخاله الجيش للمدن.   ٩- مطالبات المتظاهرين بالقصاص من القتلة/ إلا قتلة الشايب.   ١٠- يهتف بالحرية/ ويتمنى عودة الاحتلال!

 

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