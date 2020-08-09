فنتازيا نقاشية

جهاد النقاش||
١- متظاهرو العراق يساندون متظاهري لبنان/ بالهاشتاك فقط، خوما بالمساعدات.
٢- تعزيزا للسلمية ينطلق هاشتاك/ علقوا المشانق.
٣- لا تحجي على سلطان لأن ذاك زمن ولى/ وخليني احتفل ب٨/٨.
٤- يحن لزمن صدام/ ويعترض على زيان حامد!
٥- بعد تشكيل اللجنة التحقيقية باغتيال القادة، رئيس الوزراء يذهب لأمريكا/ معقولة لاعتقال ترامب؟
٦- الغى اتفاقية الجزائر وحارب إيران وانتصر/ برجوعه للاتفاقية.
٧- مذهبه الوطن فقط/ ورغد أو الحضن العربي أو الأمريكان أو جميعهم.
٨- السفارة في لبنان تدعم التظاهر وتدين العنف/ وترامب يشكر نفسه على ادخاله الجيش للمدن.
٩- مطالبات المتظاهرين بالقصاص من القتلة/ إلا قتلة الشايب.
١٠- يهتف بالحرية/ ويتمنى عودة الاحتلال!