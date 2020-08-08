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هل سمعوا بولتن ام هم نائمون ؟!


حافظ آل يشارة ||

 

الخبر : دعا المستشار السابق للأمن القومي الأميركي جون بولتن الكورد إلى الاستعداد لمرحلة ما بعد إجراء الانتخابات الأميركية ، عاداً "تفكك العراق نافعاً جداً".. ودعا أمريكا الى الاعتراف بدولة كردية ضمن الواقع في العراق.

هذا ماقاله بولتن ، هذا يسمونه في العرف السياسي تدخل في شؤون بلد آخر مستقل ، وتحريض على تقسيمه ، والتقسيم يعني كارثة فكل تقسيم يجب ان تسبقه حرب اهلية لتبرر التقسيم .

 بولتن افندي يريد للعراق حربا اهلية ثم التقسيم ، ويخاطب اكراد العراق مبشرا لهم بأن يستعدوا لاعلان دولتهم وكأنهم اهله وعشيرته ، وفي العراق لم يرد على هذه الاهانة لا عربي ولا كردي ولا سني ولا شيعي ، ولا وزير ولا نائب.

 فهل انهم يستنكفون من الرد ويعدون الرجل مجنونا يهذي ، ام انهم مستسلمون للتقسيم وكأنه قدر أمريكي لا راد له ؟ أم انهم نائمون؟

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