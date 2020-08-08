برايان هوك الى جهنم وسيلحق به اليوت برامز  

حسين فلامرز||

يعتبر الصراع بين الجمهورية الاسلامية الايرانية و امريكا استراتيجي طويل الامد ويذكرنا بالحرب الباردة التي اخذت عقود من الزمان! الا ان هذه الحرب تقع في منطقة ساخنة مليئة ببراميل البارود وسبب اشعالها موجود الا وهو الكيان الصهيوني المحتل.

برايان هوك وزياراته المكوكية التي يحاول من خلالها ايصال رسائل امريكا الى حلفائها الذين يقرون بحقوق الجمهورية الاسلامية الايرانية، الا ان الشراكات الاقتصادية التي عقدتها امريكا مع شركات تلك الدول جعلتهم مكبلين وهذا مايحاول هوك ترسيخه دائما في عقول الحلفاء.

أما زياراته لمنطقة الشرق الاوسط وزيارة تلك الدويلات او اشباه الدول المسلوبة الارادة والغارقة في بحر العمالة والخضوع للامبريالية العالمية فهي عبارة عن تذكير بتسديد الفواتير و محاولا دائما ترديد عبارات ضد الجمهورية الاسلامية وتحقيق مايمكن تحقيقه من موارد جديدة.

نجح هوك في كل ذلك!!!! نعم نجح في اسفاره ومع الدويلات والحلفاء!!! لكنه فشل فشلا ذريعا في التأثير على قرار الجمهورية الاسلامية بالتفاوض تحت الضغوط!!! نعم نجح هوك مع الاخرين وفشل امام ايران!

والان جاء موعد جلسات الامم المتحدة ولابد من تقرير من المبعوث يشرح فيه خروقات ايران المزعزمة ونجاح امريكا المزعوم في الوقوف ضدها!!!! ترى ماذا سيقول هوك؟ لايمكنه ان يقول شيئا مما حصل! لذا عليه ان يكتب تقريرا مزيفا لايمت للواقع بصلة!!! وكذلك عليه أن يقرأ كل ذلك امام الدول الاعضاء وسيظهر علية الرخص والكذب! والافضل ان ياتي من يقرأ ولايدري ماذا يقرأ وهذا هو برامز الذي سيلعب دور القارئ ليس الا.

وعلى هذا الاساس سيحضر بديلا له ليقرا التقرير الذي بالتاكيد سيكون عبارة عن كذب وافتراء لاتخجل منه امريكا!!! لانها لاتفكر بالصح والخطأ بقدر ماتفكر بالنجاح في ادارة ازمتها