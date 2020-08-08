حرب الـ(١٥) يوما!!  

عبدالزهرة محمد الهنداوي||

فرق كبير بين ان تدخل المعركة (اي معركة) بمعنويات عالية، مؤمنا بها، وبين ان تدخلها مهزوزا، غير مطمئن للنتائج، ففي الاولى ستخرج منتصرا، بصرف النظر عن طبيعة الأسلحة التي ستستخدمها في المعركة، سواء أكانت اسلحة تقليدية ام غير تقليدية، وفي الثانية، سيتمكن منك عدوك بسهولة وينهي المعركة لصالحه، ربما من الجولة الاولى او الثانية..

بهذه المقاربة، دخلت معركتي التي خضتها، مرغما، ولم يكن لي خيار، سوى قبول المنازلة، حتى اخر لحظة، فأما ان اكسبها، بما وطنت عليه نفسي، او أكون من الخاسرين، وكلا الاحتمالين، وارد وقائم بقوة..فهي في نهاية المطاف، معركة، بين طرفين، لاشك ان احدهما سيربح ويخسر الاخر..

وهنا اتحدث عن معركتي الضروس، مع فيروس كورونا، الذي هاجمني بغتة، معلنا الحرب من طرف واحد، اذ لم تنفع معه، كل الوسائل السلمية، التي كنت اسعى إلى انتهاجها، ومنها، التباعد القسري، وارتداء الكمام والكفوف، في الحل والترحال، فضلا عن التعقيم والتعفير، المبالغ به احيانا، كل ذلك لم ينفع، فوجدت عدوي وقد اغلق كل السبل، وبدأ يهاجم بقوة وشراسة، في وقت لم اكن فيه قد أعددت العدة، لحرب لا اعلم مداها، هل ستطول ام تقصر، هل سيتمكن مني عدوي، ام ان ما يقوم به ليس سوى استعراض قوة فارغة؟!!..

وبدأت الحرب، بأول معركة، عندما شن كورونا هجوما مباغتاً، في ساعات الضياء الاولى، تمثل هذا الهجوم، باغلاق منافذ الاوكسجين، الذي انخفض إلى مستويات خطيرة، وفي تلك اللحظات الفاصلة، كنت أمام خيارين، أما ان ارفع الراية البيضاء ويأخذني عدوي معه كما أخذ اخرين قبلي، وهنا لن تكون لي اي قيمة تُذكر، او اصمد قليلا حتى تتكسر تلك الهجمات، لم يكن الأمر سهلا، فقد شعرت بغشاوة شديدة، وجحظت عيناي، ولكن مازال في قوس المقاومة منزع، وبعد قتال عنيف دام نحو ١٠ دقائق، تمكنت من الوقوف، والخروج إلى الهواء الطلق، ومارست بصعوبة، تمرينا تنفسيا، وقمت ببعض الحركات، عند ذاك شعرت بتحسن كبير، وهنا ترسخت عندي فكرة إمكانية الانتصار، طالما هزمت عدوي في اول جولة، هذا الشعور منحني قوة نفسية كبيرة، واستعدادا لتلقي الهجمات المتوقعة المقبلة، اذ من المؤكد، ان عدوا قذرا مثل كورونا لن يتركني، لاسيما بعد الهزيمة التي مني بها قبل قليل..

وهكذا تواصلت الهجمات الكورونية، في كل الأوقات، (وهن عام، ارتفاع في درجات الحرارة، جفاف فظيع في الفم والحلق، اسهال، رغبة في التقيؤ، مع سعال مثير للقرف)، وهنا، اصبح الأمر مختلفا، اذ يجب ان أضع خطة للمواجهة، على مستوى التكتيك والستراتيج، وهذا يتطلب تنظيم خطوطي الدفاعية بنحو محكم، وتهيئة ما لدي من أسلحة، وقد تطلب مني ذلك، عدم النوم مطلقا لعدة ليال، لأني اكتشفت ان عدوي، يحاول جاهدا استغلال ساعات النوم لشن هجماته، وكانت أقوى تلك الهجمات قد تمثلت بمحاولته إغلاق منافذ الاوكسجين لأكثر من مرة ،ولذلك كنت حريصا على تفويت مثل هذه الفرصة عليه..

وكانت الخطة التي وضعتها، تسير بمحورين، الأول يكون باستخدام الأسلحة التقليدية(الأدوية والعلاجات والعقاقير، ضمن البرتوكول العلاجي لفيروس كورونا، الذي اتفق عليه الأطباء) وقد كنت حريصا على الالتزام به بدقة عالية،..

اما المحور الثاني، فتمثل باستخدام الاسلحة غير التقليدية، وهذه كان لها ابلغ الاثر في قهر العدو، وجعله يترنح، من شدة الضربات التي لم يكن يتوقعها مطلقا، ومن بين الاسلحة التي استعملتها بمهارة ، تقوية الحالة النفسية، وكان هذا السلاح الأمضى ، فبعد كل جولة قتال أخوضها، اشعر اني اصبحت اكثر عزيمة وان نهاية الحرب باتت وشيكة، كما انني كنت حريصا، على استثمار ساعات الفجر الرائعة، من الساعة الرابعة، الى السادسة صباحا ، اذ اكون خلال هذه الدقائق في الهواء الطلق، اتأمل صفحة السماء المتلألئة بالنجوم الجميلة، فمثل هذا المشهد لم اتمتع به منذ سنوات طوال، فكان ذلك يعيدني الى ايام الطفولة النزفة،.. وتحت قبة السماء الصافية والهدوء الذي لايعكره سوى"جعير" المولدات في ظل الغياب التام للكهرباء الوطنية! كنت أمارس بعضا من التمارين الرياضية وتمارين التنفس، وهذه كانت ترعب عدوي، الى ذلك كنت الجأ الى بعض العادات القديمة، في مثل هذه المواجهات، ومنها استخدام عملية استنشاق بخار الماء لعدة مرات في اليوم، وهذه العملية كانت تمنحني هدوءا واضحا في عملية التنفس، وتسهيل نوبات السعال الحادة، ناهيكم عن تناول مشروبات الأعشاب الدافئة وبنحو مكثف، ، وكل تلك الأسلحة، لم يكن عدوي يتوقع توافرها في مذاخري، ما جعله مرتبكا، في هجماته اللاحقة..

ليس هذا وحسب، إنما الذي عزز من قدرتي على الدفاع والمقاومة، هو ذلك الدعم المنقطع النظير الذي تلقيته، من الاهل والأقارب والأصدقاء والزملاء على نطاق الوطن، وهنا لابد من الإشارة إلى الموقف البطولي المشارك في المعارك بشكل مباشرة، لأسرتي الصغيرة، التي بذل أفرادها جهودا غير مسبوقة، في الحرب ضد كورونا، فعلى الرغم من انني كنت محجورا، الا انهم كانوا يقاتلون بشراسة، من خلف الأبواب، وهذا أعطاني، دفقا معنويا هائلا، كما انضم إلى الفريق المقاتل معي، ابنتا اخي غير مباليتبن بمخاطر المعركة، وما قد تتعرضان له من بطش كورونا بهما، فهو عدو بلا أخلاق..

أما في تفاصيل المواقف الأخرى، فقد حملت لي الكثير من الدعم الواسع، فبين اتصال ورسالة، وسؤال، كانت الهاتف يحمل الي اجمل المواقف وانبلها، من أصدقاء وزملاء كانوا على استعداد لتقديم اي شيء، ولا شك ان اتساع دائرة الدعم الكبير، من البصرة إلى ذي قار وواسط وميسان وبابل والمثنى والديوانية وبابل وكربلاء والنجف مرورا ببغداد وصعودا إلى الانبار وديالى وصلاح الدين ونينوى، وصولا إلى اربيل والسليمانية ودهوك، أرعبت تلك المواقف عدوي كثيرا، وأشعرته باليأس والإحباط، ولم يعد لديه شيء يراهن عليه، سوى بعض المواقف التي كان أصحابها يرتجفون، عندما يتصلون بالصدفة ويعلمون إني مصاب بالكورونا، فيغلقون الهاتف بصورة مرتبكة، ثم لم يعاودوا الاتصال بعدها!!

وهكذا استمرت المعارك الضارية بيني وبين جيوش كوفيد ١٩ ست ليال، شهدت الكثير من عمليات الكر والفر، ولكن دائما كانت كفة الكر تميل لصالحي، اذ سرعان ما يتقهقر العدو، تاركا خلفه اثار قتال شرس وعنيف، ثم بعدها بدأت وتيرة القتال تتراجع، وهنا اكتشفت ان عدوي بدأ يترنح فعلا ، ولكنه يحاول جاهدا التمسك بموقع بسيط هنا او جيب مظلم هناك، من خلال اثارة جلبة نوبات من السعال، بأوقات مختلفة، ولأنني اطمأننت الى حسم الحرب لصالحي، فقد بدأت بعمليات مسح وتمشيط هادئة لجميع المواقع التي اتوقع فيها تواجدا للعدو، من خلال الركون الى الهدوء، ومعاودة الاكل بعد توقف عنه لعدة ايام، وكذلك استطعت الظفر بعدة ساعات من النوم بين منتصف الليل وحلول لحظات الفجر الاولى،، لتبدأ بذلك المرحلة الثانية من الحرب، وهي مرحلة القضاء على العدو تماما وإعلان النصر ، الذي تحقق بنحو نهائي بعد حرب استمرت لأكثر من خمسة عشر يوما، بمرحلتيها الاولى والثانية..

ان خوض حرب مثل هذه التي خضتها ضد عدو غير مرئي، ولكنه ليس سهلا، فهذا العدو هز العالم باسره، واربك حسابات الدول العظمى، بعد ان فتك بها ايما فتك، لاشك ان حربا مثل هذه، افرزت لنا وعلمتنا الكثير من الدروس المهمة، التي ينبغي ان نفهما بعمق، كي نسفيد منها في المقبل من ايام حياتنا، التي كان عدونا يسعى لوضع حد لها، او على الاقل لتستفد منها اجيالنا المقبلة، في التعامل مع هكذا مواقف وحروب..

فقد علمني عدوي "كورونا" ان الكثير من القضايا والأشياء التي لم نكن نعيرها ادنى اهتمام، ولكن الاصابة بكورنا ، اشعرتنا بقيمتها واهميتها، ومنها الاوكسجين الذي نتنفسه، كم هو ثمين، فكل لحظة من لحظات الاختناق، تجعلك مستعدا لان تدفع كل شيء من اجل الظفر باستنشاقة اوكسجين واحدة تجعلك قادرا على التنفس والبقاء على قيد الحياة..

اما علاقاتنا الانسانية ، فكم حري بنا ان نرممها ونجعلها في احسن حالاتها، فقد حرمني عدوي، لنحو شهر من ان احتضن واقبل أولادي، فلذات قلبي وهذا كان يؤلمني لحد الوجع...

كما علمني عدوي، ان علينا ان نعيد النظر بجميع سلوكياتنا، سواء المتعلق منها بنظامنا الغذائي المبنى على سلسلة من الأخطاء القاتلة، التي سهلت كثيرا من مهمة كورونا!.. او تلك المتعلقة بالتعامل مع بيئتنا وواقعنا وما يتعلق بها من أهمية في المحافظة على حياتنا سليمة..

والأهم من ذلك، ان عدوي منحني فرصة كبيرة لإجراء حوارات معمقة مع الذات، والوقوف على مواطن الخطأ والخلل في الكثير من المفاصل..

وثمة الكثير من التفاصيل، التي شهدتها تلك المعارك التي خضتها مع فيروس كورونا على مدى ١٥ يوما، كانت حافلة بالكثير من الدروس والعبر والمواقف، كما انها حملت في ثناياها الكثير من الجمال،

ومثلا ، في كل معارك الاوكسجين التي كانت الأشد، كنت رافضا بنحو قاطع، اللجوء إلى التنفس عبر جهاز الاعطاء، لأني كنت اتخيل عدوي يقف امامي ضاحكا ملء شدقيه، منتشيا بالانتصار، وفي المقابل، تأثير هذا المشهد على معنويات الفريق المقاتل معي، الذي كان يزداد بأسا كلما رفضت أَخْذ الاوكسجين، وخرجت من المنازلة منتصرا..

ولعل الأهم في كل تلك التفاصيل، هو ان يعيش الانسان تجربة، لم يكن راغبا في خوضها، بل كان يخشاها او حتى مرعوبا منها، ولكن بعد خوضها والخروج منها منتصرا، سيكون أقوى في اي مواجهات أخرى قادمة، ذلك ان المرء لايشعر بقيمة وطعم الحياة الا عندما يكون عند حافة حادة من حوافها، قد تلقي به بعيدا عن هذه الحياة.. نتمنى السلامة للجميع..

ـــــــــــ