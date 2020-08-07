المقالات

فشل ترامب و فضح العملاء

70 2020-08-07

  حسين فلامرز||

تعتبر أدارة الدولة المفصل الرئيسي في تطور وإزدهار الحال فيها، كونها المفصل الذي يمر من خلاله كل مايتم تنفيذه سواء ماتصنعها الإدارة بنفسها أو الذي تؤتمر به من سياسات اقليمية وعالمية. انفضح ترامب الذي كان يتصور  بان صناعته للمال تكفي لان يكون انسان ناجح أو شخص يعول عليه فيستلم قيادة دولة بقوة الولايات المتحدة. ترامب ليس سوى مقاول فاشل حصل على وظيفة الرئيس لكونه وافق على التصرف بقباحة إتجاه  شعوب العالم وعلى ان يكون غير محترم لا في فكره ولا في سلوكه، فقد أخذ أكثر مما يستحق وإنكشف وقد أكد مرارا وتكرارا من خلال إدائه أنه حتى لايربط بين الاحداث الى درجة الهزو واللعب التي لاتليق أمام مصائب الدنيا وشعوبها. الجائحة كورونا جعلت من ترامب عبارة عن مهرج لايعرف ماذا و عن ماذا يتحدث وكل يوم يأتي برواية جديدة غريبة عجيبة، حتى أنه اخبر العالم انه الدولة الأولى في اختبارت الفيروس ونسي انه الدولة الاولى في الوقيات و الاصابات والنتيجة فاشل. حياة السود مهمة  قضية تفاقمت منذ مجىء ترامب الى السلطة حيث قالها وبصريح العبارة وأمام الملأ الذي لايستحي أمريكا لاتريد أن يأتيها أحد من بلدان الشعوب القذرة ولم تتم محاسبته أو معاقبته ولكنه أثبت مدى عنصريته التي أدت بالتالي الى قتل السود واضطهادهم في امريكا،  ولازالت المظاهرات مستمرة أمام اعلام فاشل لايمكنه تغطية الحدث! أما على صعيد السياسة الخارجية مع إيران و كوريا الشمالية فقد فشل وبامتياز في محاربة تلك الشعوب بحجة نصرتها! من خلال حصار جاىر لايضر الا بالمواطن العادي،  و كما حدث مع العراقيين عندما تمت محاصرتهم ضربهم في كينونة وذات الغراقي من خلال حصاره وتدميره. فشل ترامب وانهزم في الانتخابات حتى قبل إجراءها!!! و ليس غريبا أن تكون بيروت ضحية ترامب التي جعلها حدث كبير أن يغير به المعطيات. فشل ترامب وفضح العملاء الذين جلسوا متفرجين متورطين بالف مشكلة ومشكلة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
(كروكر و ايران)الحلقة الخامسة
التضليل الشامل
بيروت تعتصر الماً ومن هو المسؤول ؟
بيروتيما 
فشل ترامب و فضح العملاء
مشروع قانون الحماية من العنف الاسري : هل هو دعوة للوقاية أم لتفكك الاسرة ..
وعاد الغدير 
الدفاع عن المجهول  .. لماذا ؟
هل طريقة حوازاتنا تفيد الاعداء؟!
هل أنتهت المشكلة فعلاً بتعيين خريجين "متظاهرين"؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.52
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك