هل طريقة حوازاتنا تفيد الاعداء؟!

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مازن البعيجي || قبل البدء أنا شيعي أثني عشري وأنتمائي للحوزة وأنا أبنها ما أكتبهُ دفاعاً عنها لعلمي هي "النيابة الواقعية" عن "ولي العصر" عجل الله تعالى فرجهُ الشريف.. وأبدأ بالسؤال التالي : على ماذا يبحث العدو؟ أي عدو وفي أي ملة من البشرية؟ في صفوف خصمه؟! غير الاختلاف؟ ، الإختلاف الذي قد لا يشكل في القديم شيء؟! وأعني قبل تطور الأعلام وأدواته التي تخلق من الوئام والصفاء أختلاف وكدرة!!! واذا كان العدو يبحث ويفتش في ادق تفاصيل عدوه حتى مثل "اسعار الطماطم والخيار" وغيرها ، كيف يغفل عن مثل مؤسسة دينية تُعتبر "الروح والعقل والقوة للكيان الشيعي" الذي يعتبر المعارض الوحيد من المسلمين للأستكبار! وتلك الساحة الأسلامية اذهب وفتش عن معارض غير الشيعة وبعض السنة المقاومين كفلسطين وسوريا وغيرها ، والبقية الكل خضع بنسبة ونوع تطبيع وعمالة مختلفة! وهذا الدهاء من العدو والتنقيب عن الثغرات في "كيان الشيعة" الذي توجد فيه بعض التفاصيل التي تخدمهُ وتخدم الأعلام من قبيل أختلاف وجهات النظر الفقهية التي هي امر طبيعي في "أدبيات الحوزة وطريقتها" لكنها قدمت للعدو صفقة على طبق من ذهب من قبيل الاختلاف في فهم "نظرية ولاية الفقيه" التي تقول بها "قم ولا تقول بها النجف" كم حرك الإعلام مائها الراكد ليصل الأمر إلى "قلب وروح قوة التشيع" وتصبغ تلك القوة بعنوانين مفرقين خطرين اشتغل عليها اصحاب المصالح الخاصة والشواذ والعملاء والجهلة من قبيل ( حشد المرجعية وحشد الولاية ) اليس هذا ضرب للتشيع وقوتهُ والسبب النظرة في الأختلاف لولاية الفقيه التي وجدت حواشي حمقى تثيرها وتنفخ في رمادها؟! أضف الى ذلك "صناعة مراجع مزورين" وغير حقيقين ينافسون الشرفاء من المراجع الغاية تفتيت الجمع وسوقه الى التفرقة وفي التفرقة كل الضعف والتشرذم والوهن! ايران برا برا من أين جاءت؟ وكيف تمت تغذيتها؟ حرق صور القادة الشهداء في حاضرة العلم والفتوى كيف تمت؟ المطالبة بحل الح١١١شد من يقف خلفهُ؟ اليس ذلك الأختلاف الفقهي الغير مشروح ولا مسلط عليه الضوء لا في الندوات ولا في "الثقافة الشيعية العراقية" ومتروك الامر للأعلام الخليجي والعراقي العميل الذي يطبل المرجعية في النجف ضد ولاية الفقيه" ولو كانت غير ذلك لذكرتها في "خطبة الجمعة" في كثير من المواقف التي مرت بها ايران وهذا صحيح وهو خلل يفهم منه العدو ويبني عليه الكثير!!! أخواني عدونا ماكر وليس سهل والتشيع اللندني متمكن من صناعة مراجع او طلاب او حواشي او خطباء وفضائيات تغذي صغير الأختلاف لتجعل منه قصة وقضية! ترك ايران العمق العقائدي المخلص والصادق لأجل منافع وصفقات وكراسي زائلة هو قتل للكيان الشيعي محرم الدم وهو خذلان واضح لولي العصر بالغ ما بلغ مرتكبه والمنظر له؟! ( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..