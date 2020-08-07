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أزمات عراقية بإدارة خارجية 


  سعود الساعدي||

- السياسات الصهيونية في أميركا تشن حملة "ضغوطات قصوى" على دول المنطقة وقواها الرافضة للسياسات الأميركية التدميرية وتفجير بيروت اقساها وليس آخرها. - أميركا تمارس سياسة أميركية في امريكا اللاتينية مثلا لكنها تمارس سياسة صهيونية في المنطقة مستندة إلى أساطير نورانية تؤكد ضرورة إدامة حالة التخريب والتدمير الدائم للعراق. - إقامة دولة كردية شمال العراق هو احلام عصافير وأميركا وتركيا ومسعود البارزاني يدركون أن الموضوع ليس أكثر من قنبلة موقوتة وملف لإثارة و لإدارة أزمة عراقية مزمنة لغايات سياسية. - السياسة الصهيو اميركية في العراق قائمة على أساس الإشغال والالهاء والتدمير الممنهج والموت بالتقسيط عبر إدارة الأزمات العراقية المصنوعة أميركيا. - الكهرباء ونقص الخدمات ومجمل ازمات النظام السياسي وركوب التظاهرات والأقاليم وحصر السلاح وغيرها كلها ملفات اشعال فتن خلقتها واشنطن وتديرها بشكل غير مباشر باغلفة وشعارات وطنية أو حقوقية حتى تبرئ نفسها وتوحي بأنها مشاكل داخلية وتبرر تدخلها "لتدير الأزمات لا لتحلها" كما عبر هنري كيسنجر. لقناة اي نيوز الفضائية
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