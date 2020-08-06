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اصبع على الجرح..حمودي يعاتب الحمار ..!  


منهل عبد الأمير المرشدي ||

 

كان حمودي يعمل حمّالا في سوق الخضار بعربة صغيرة يجرها حماره الذي اشتراه بالدين كي يكون سببا لمعيشته رغم انه حاصل على شهادة جامعية منذ عشر سنين لكنه لم يحصل على فرصة عمل لقلة حبايبه وشحة ماله وسوء حظه وعدم انتمائه لأي من احزاب السلطة واخواتها ..

كان حمودي مقتنعا برزقه شاكرا ربه على ما يحصل عليه من العربة والحمار ليوفر لقمة العيش لعياله . جلس ذات صباح وذهب ليربط العربة بالحمار فوجده مغشيا عليه لا حس ولا نفس فأسرع لجاره الطبيب البيطري ليفحصه ويعرف ما به . نظر الطبيب الى الحمار وتلمس نبضه فأغمض عينيه وقال لحمودي  للأسف حمارك ميّت قبل اربع ساعات نتيجة جلطة دماغية اصيب بها ليلا ..

 أسودت الدنيا بعين حمودي  الذي اصيب بالتعجب والذهول وأجهش بالبكاء والصريخ وجلس جنب حماره يعاتبه عتب الحبيب للحبيب بعد أن مسكه من أذنيه فقال له . من هو أحق بالجلطة انت ام انا . هل انت شهادتك بكلوريوس وتشتغل حمال ؟ هل انهيت عمرك تقترض حتى تعيش ؟ هل انت مديون ولا تمتلك حتى تسدد ديونك ..

هل صار لك عشر سنين متخرج وحبيبة قلبك وزميلتك التي كنت متفق معها على الخطبة والزواج بعد التعيين غسلت يدها منك ويأست فتزوجت وانجبت اربع اطفال ؟ أدري هل تبحث عن بيت ولم تجد وهل تدفع ايجارحضرتك . فقط اريد ان افهم من اين ولماذا جائتك الجلطة .. بماذا انت مشغول البال يا صديقي .. فقط اعرف .. أمحتار انت بمبلغ المولدة قطعت عنك الكهرباء او لا تستطيع ان تشتري كارت للموبايل ..؟

فقط فهمني .. اأنت مثلي تشعر بالغربة بوسط اهلك وناسك ترى الناس تتشمت بك خصوصا الأقارب .. ؟ اهو غلاء الأسعار أثر على مزاجك أم الفوضى وغياب القانون مثلا  ثم ما علاقتك انت بالقانون .. فقط فهمني لماذا انجلطت فقطعت رزقي وكسرت ظهري .

 أمعقولة انت مثلي مقهور ومضيوم وغاضب من النواب الكذابين بالبرلمان أو من المسؤولين الحرامية بالدولة ؟؟ يا حبيبي ما علاقتك انت بهم  فلماذا هكذا اضعت شبابك واضعتني معك .. ؟  اهو مسعود البره زاني وما ينهب من نفط العراق وخيراته جلطك وما علاقتك انت به .

   فقط اعرف هل انت مصاب بفشل كلوي من الماء الملوث وذهبت لمستشفى واخبروك لا يوجد دواء .. من الذي اغاضك واوصلك الى الجلطة .. علي الشيباني مثلا يوميا له موعد مع يوم القيامة أو ارتفاع سعر الدولا ثم ما علاقتك انت بالقيامة او بالدولار ؟؟ لمذا انجلطت .. هل بقي بجيبك خمسة الاف وذهبت للقصاب ووجدت كيلو اللحم ب 18 الف او مشتهي تاكل سمك والكيلو صار بعشرة الاف ..

أذهبت لأبو الحصة التموينية وايضا قال لك مثل كل مرة لا يوجد غير الطحين الذي لا تأكله البهائم  .؟  أانت مثلي سحبت خط انترنيت والأنتريت لا وجود له  ..

 ادري هل انت مشتهي تين او مشمش وما قادر تحصل عليه لو عندك زوجة لسانها سليط وترى منها نجوم الظهر وشمس الليل .. فقط اعرف .. هل تعيش قصة حب جديدة  ؟ اما  كان بأمكانك ان تخبرني وانا اتصرف ..

 اقاربك يحسدوك ويبغضوك او اخوتك مثل اخوة يوسف .. فقط اعرف.. ماذا بك  ؟؟ أمستاء من فساد القضاء او من انهيار التعليم او  من انتشار الفساد او من انتشار الجهل والتخلف في المجتمع او من النفاق والمنافقين ؟ ..

 حبيبي انت  وصديقي وان كان كذلك فنحن تعودنا واعتدنا وأستأنسنا وخدرنا وتخدرنا وأدمنّا على مجتمع الجهل والكذب  والنفاق والفساد  ..

 فقط قل لي يا صديقي بحق اذنيك ومنخريك وبراطمك من اين جائتك الجلطة .. يعني هل من المعقول انك انت الحمار  تحس وتشعر اكثر من عندنا في العراق .  اللهم ربي يسامحك ويمنحنا شيء من صبرك ولو صفنه من صفناتك الرائعة خصوصا وقت الظهيرة 

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