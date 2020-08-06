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حزب الله ... في دائرة الأستهداف 


    🖋  قاسم سلمان العبودي    المتابع للشأن اللبناني يدرك جيداً أن الصهاينة وبضغط أمريكي ، قد أنهكوا الأقتصاد اللبناني على مدار الشهور الماضية .  فما بين فوضى مصرفية ،  و سحب لودائع خليجية من البنوك اللبنانية ، أربكت المشهد الأقتصادي الذي يعاني منه لبنان أصلاً ومنذ فترة طويلة وعلى أيدي وأذرع الولايات المتحدة في المنطقة .  وفق هذه المعطيات ، لا يمكن أن نغادر نظرية المؤامرة التي طالماً أثبتت صحة أدعائنا .   ربما ما ذكر من أن تزامن الأنفجار مع الأعلان عن قتلة الحريري أو ما قيل عن تحطيم المرفأ الذي يعتبر شريان لبنان ورئته  الأقتصادية  والسياحية ، وغيره من الطروحات وجلها واردة  قطعاً . لكن برأي أن الأستهداف الحقيقي ، كان المقصود به حزب الله تحديداً . وذلك لعدة أسباب .  أولها تحجيم الحزب ، وشل رجاله عن القيام برد عسكري ثأراً  للشهيد علي محسن  الذي أغتالته الأيادي القذرة الصهيونية .  فليس من المنطق ، أن تحترق بيروت وحزب الله يقوم بعمل عسكري وسط هذه الفوضى الجامحة ، والتي حتماً ستفقده كثيراً من التعاطف مع قواعده  الشعبية التي طالما وقفت من رجال الحزب في أوقات الشدة .  هذا من جهة ، ومن جهة أخرى   فقد كانت ( أسرائيل ) بحاجة ماسة الى الوقت الذي به تعيد ترتيب أوراقها ، وخلق ساحة أشتباك جديدة .  فضلاً عن ذلك ، أتهام حزب الله بالتورط في هذا الحادث من خلال الأعلام الخليجي ، والذي بدأ فوراً بعد الأنفجار الضخم  بكيل الأتهامات المتلاحقة لحزب الله ،  كونه يخزن الأسلحة في الميناء ،  وغيرها من الحجج الواهية التي لا  تنطلي ألا  على السذج من الشعوب العربية ( وما أكثرهم ) .  وعليه نقول أن ما حدث في بيروت  جريمة  قد خطط  لها من قبل الصهيونية العالمية وأذرعها الخليجية ، لسنتين قد خلت .  أن التعاطف الدولي الكبير مع الحدث الجلل الذي  يبدو أنه أثر بشكل وآخر على الحكومة العراقية التي حاولت على أستحياء دعم الشعب اللبناني كباقي الحكومات ،  وأنا على يقين أنها أستذنت الشيطان الأكبر ، قبل أرسال المساعدات الطبية البسيطة الى لبنان .  لايمكن أن يرتقي الموقف الحكومي العراقي الى مستوى الموقف اللبناني من الأزمة العراقية في وقت المواجهة مع المجاميع الأرهابية الداعشية أطلاقاً .  أخيراً ...ما جرى في بيروت من حصار مالي وفوضى  أقتصادية تخريببة ، وآخرها الأستهداف الواضح ، هو محاولة فرض صفقة القرن على لبنان ليقوم بالتطبيع مع الكيان الغاصب لأحراج حزب الله ، ووضعه بمواجهة مفتوحة مع حكومة لبنان ، وبالتالي سلب صفة المقاومة من الحزب . وقطع ذراع من أذرعة المقاومة في المنطقة ، كي ينعم الصهاينة بأمان ، أقلها على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة .
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