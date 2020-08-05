عن الدراما التركية  

حسن عبدالهادي العگيلي||

الدراما التركية التي يشرف على اكثر مفاصلها اخوان تركيا!!الجدد اصحاب القرار السياسي والقدرة المالية.

تقدم نماذج بطوله للممثلات يقمن بممارسة الخيانة الزوجية لأسباب منها :

1- مرض الزوج

2- كبر سنه.

3- عدم الانسجام

4-انشغال الزوج

5-الرغبة في التغيير.

والعمل على التطبيع الاجتماعي لحالة الزنا للمرأة او للرجل من الناحية الأخرى في ذهنية المشاهد

الأخطر من ذلك أن

النماذج المقدمة يحملن اسماء منها

عائشة

فاطمة

زينب

صفية

مريم

والملاحظ أن حالة الاستنكار لدى المشاهد المسلم التي كانت موجودة ضد المسلسلات المكسيكية وغيرها ...

تراجعت تماما مع المسلسلات التركية بل انتقل المشاهد العربي والمسلم الى حالة التعاطف ....

وحالة التعاطف هي مرحلة متقدمة في استراتيحية (الدومينو) والتي تهدف إلى اسقاط الرمزيه عند الناس......

وتلتقي هنا غايات اخوان تركيا تماما مع الغايات الصهيونية الوهابية التي تعمل على صناعة مجتمع خاوي بلا مرتكزات ولا وسائل ممانعة.