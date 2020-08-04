المجتمع الدولي ،والمنظمات الدولية ؛ أكاذيب وممارسات تجسسية .

سميرة الموسوي || يستعمل مفهوم المجتمع الدولي للدلالة على مجموع أكثر دول دول العالم ولا سيما المؤثرة منها وما تنسجم عليه من آراء لصالح الشعوب الأخرى ، إلا أن التجارب أثبتت أن واقع المجتمع الدولي غير ما تم الاصطلاح عليه من دلالة ،أما منظمات المجتمع المدني الدولية والكثير من المحلية فقد أثبت الواقع أنها تمارس أدوارا لا إنسانية فيها ، ونختصر رأينا فيما ذكرنا بالاتي : _ تبين للشعوب المظلومة أن مفهوم وواقع المجتمع الدولي ،وهم ،وإكذوبة يتم إخراجها من الحكومات الاستعمارية ورقة لخداع الشعوب وتخديرها . __ معظم منظمات الامم المتحدة مخترقة إستخباريا من دول الهيمنة والاستغلال لإستثمار نتائج الفوضى ( المختلقة) وزرع اليأس وإدامته . __ فضيحة منظمة الخوذ البيضاء الانسانية في سوريا أنها تجسسية وبدعم أوربي وأمريكي ؛ أسسها ضابط مخابرات بريطاني ودعم داعش ؟! . __ أكثر من 4500 منظمة إنسانية ودولية في العراق ،فهل تم التحقق منها بعد فضيحة منظمة ( الخوذ البيضاء ) التجسسية الداعشية في سوريا . هذه دعوة إلى الاجهزة الامنية المختصة أن تؤدي واجبها لحماية المواطن من خبث وخداع نشطاء منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية ، وعلى جهات التوعية الوطنية أن تنشط لفضح مرامي تلك المنظمات ودعوة المواطن للتعامل معها بحذر . وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون .



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