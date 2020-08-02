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اصبع على الجرح .. حينما اكل الفرع الأصل ..  


منهل عبد الأمير المرشدي||

 

في صبيحة يوم ساخن من يوم  الثاني من آب 1990 استيقظنا على انغام موسيقى عسكرية وأناشيد الحرب التي تمجد بطولات القائد الهمام حارس البوابة الشرقية للأمة العربية تبثها اذاعة بغداد وصوت الجماهير  وتلفزيون الشباب لتزف لنا خبر الأخبار وبطولة البطولات وكارثة الكوارث فقد قرر فارس الأمة العربية ان يباشر بحلم الوحدة العربية  ويمزقها طولا وعرضا فيحتل دولة الكويت  التي زف لنا المذيع خبر تحويلها إلى المحافظة رقم ١٩ من محافظات العراق وهو يصيح خسف الله الأرض بقارون الكويت فكان ماكان وما لم يكن مثله في كل الأزمان وكل مكان من حيث انطلق  قطار سواد الوجه والخراب والدمار  في العراق بسرعة تجاوزت سيطرة قائده اخو هدلة وصدر الديوان على ربان القيادة فتساقطت على طول سكة الرحلة مفردات وثوابت القيم والاخلاق  والمبادىء والتعليم والقضاء واطلال ما تبقى من الدولة في جمهورية الخوف الصدامي فتهاوى النبلاء والشرفاء وذبلت وريقات الحياء وذل العزيز وارتفعت رايات اللصوص والسراق ارباب الهزيمة وهم محملين بوباء الرشاوي الذي تساقط في كل المرافق حيث نخر ماتبقى من الشخصية المزدوجة ليترك العقلاء والحكماء والاشراف يتفرجون وهم عاجزين عن الكلام فكيف بفعل مستحيل ..

في مثل هذا اليوم فقد الكثير من العقلاء عقولهم وتنازل الكثير من  الحكماء عن حكمتهم فانقلب الحرام حلالا والحلال حرام فلا دين ولا عقل (ولك يا طويل الذراع ) . يوم اسود تهدمت فيه كل شيء تبقى لنا من بعد حرب ثمان سنين مع إيران   وتشرعنت آفات الفساد وتلاشت آخر معالم الدولة  وعادت لتتعملق قوانين العشيرة بالحكم بعدما أمر القائد الضرورة أن تكون لكل عائلة شجرة العشيرة تعلق في الاستقبال ومن لا يمتلك غرفة استقبال في بيته يعلقها في الحمام فتوالد شذاذ السادة وأصحاب الريادة وصار بعض الحراميةوالرفاق سادة من الاشراف وتحولنا حيثما كنا في بلاد الرافدين الى مدينة بلا هوية وشعب بلا قضية وأمة تنساقط نحو المنية ورجال بلا امل ولا ثقافة ولا تعليم وشعب بلا مستقبل.   نعم انها أكبر منجزات العوجة العاهرة وأبناءها الفجرة اشد كفرًا ونفاقاً . 

يوم كان العن من لعين واتعس من تعيس وارعب من كابوس على العراق وشعبه . اما الكويت التي تذكرت نفسها بصباح الثاني من آب إنها محافظة عراقية بامتياز  فقد اغتصبت فيها الذاكرة والطيبة والبراءة كما اغتصبت فيها النساء وأجهضت الحوامل وأسر الرجال وسرقت المنازل والبنوك لتتحول الى زمهرير في بُطُون سارقيها وما أكثرهم وتحول بعض ما تحول في ساسة الكويت إلى حقد دفين  على شعب العراق المسكين المبتلى يدفع ثمن تداعياته حتى اليوم على أرضه ومياهه وامنه . اخيرا وليس آخرا .

 أتذكر ضمن ما اتذكر ان سماحة السيد علي السيستاني قال كلمته الشهيرة في رد على سؤال وجهه له احد الطلبة عن رأيه بمن اخذ من أموال الكويت وحاجات أهلها ومدى حليتها من حرامها فقال السيد السيستاني بما معناه .. ان من لم يمد يده على أموال اهل الكويت فهو طاهرا نقيا كمن ولدته بطن أمه فهنيئا له .

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