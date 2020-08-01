الطفل القفاص..!  

باقر الجبوري||

قبل سنوات وفي عام 2004 بالضبط رايت احد الاطفال قرب ساحة عنتر في الاعظمية وانا متوجه لزيارة الامام الكاظم ( ع ) في احدى الجمع !!!

كان الطفل جالس على الارض ويبكي بكاءً شديداً قرب صينية الداطلي التي كان يسترزق منها والواضح انها قد سقطت منه على الارض !!!

ربما من التعب وحرارة الشمس او لعله قد تعثر بشيء ما !!!

حقيقة دمعت عيني لاجله وانا اراه يبكي لاجل لقمة عيشه التي سقطت ارضاً ( الداطلي )!!

فقررت ان اقوم بمساعدته بمبلغ بسيط من المال !

وعندما هممت باخراج المبلغ لاعطيه له كما فعل الكثير من الناس حينها حينما رأوه فنزولوا من سياراتهم مستفيدين من ضوء الاشارة الاحمر كونه يجلس في مكان ستراتيجي ( في التقاطع ) !!!

وعلى اعتبار انه لايستجدي بل يعمل من كد ذراعه وعرق جبينه وليس عالة على المجتمع لذى فهوا يستحق المساعدة كما ارى ويرى الجميع !

حينها قام احد الاخوة الذي كان ذاهباً معي بسؤالي عما سافعل بهذه النقود !

فقلت له .. ساعطي المبلغ لهذا الطفل كونه يستحق المساعدة !

فقال لي ( عوف السالفة ) واعاد المبلغ من يدي الى جيبي !!!

فسألته عن السبب !!!!

قال ... بعدين تعرف !!!

المهم اكملنا زيارة الامام الكاظم وعدنا للبيت لكنني بقيت الوم نفسي لاني حرمت من نعمة سد حاجة انسان ولا ادري حتى ما السبب في ذلك ولعله كان عدم التوفيق من الله !!!

مر اسبوع كامل وانا الوم نفسي حتى جاء يوم الجمعة وكان قراري حينها ان ازور الامام الكاظم ( ع ) كما الجمعة التي قبلها عسى أن ارى ذلك الطفل من جديد في الطريق !!!

والحمد لله فقد كان نفس الطريق الاعتيادي يمر بساحة عنتر وحينها سالت الله ان (( عسى ولعل )) ان ارى ذلك الطفل فاعطيه المقسوم !!!

اللطيف في الامر ان الله قد استجاب دعائي وتمكنت من رؤية الطفل ابو الداطلي هذه المرة ولكن قرب جامع النداء في التقاطع قبل الوصول لساحة عنتر !!!

والعجيب و( لاعجب ) في العراق فقد وجدته جالسا نفس جلسته في الاسبوع الماضي والدموع تنهمر بغزارة من عينيه ونفس صينية الداطلي واقعة على الارض كما كانت في الاسبوع الماضي ( واعتقد انهن نفس الداطليات ولكن مغسولات شوية ))

شنو السالفة !!!

فضحكت وسألت نفسي ( شنو السالفة انعاد الفلم لو هذا حلم والله ما ادري واخذت اهز بيداي !!!

فسالني سائق الكيا الذي كنت اجلس بجانبه عن سبب ضحكي فقلت له حكاية الطفل وصينية الداطلي وتحسري لاني لم اتمكن من اعطائه المال حينها !!!

والان انا اراه بهذا المكان وبنفس الحالة !

فضحك معي وقال (( حبيبي هذا كل يومية بمكان وهي نفس الصينية ونفس الداطليات بس مغسولات وبدل ما يبيعهن بعشرة الاف يشمرهن بالكاع ويحصل اكثر من ( 150 ) الف !!!

يعني ينصب عالزواج !!!

وثاني يوم يروح لمكان ثاني !!

وثالث يوم بمكان ثالث وهكذا !!!

يعني تقفيص عيني عينك على گولة المصري !!!

حبيبي الغالي ... هذا مجتمعنة

اذا طفلنة هيج قفاص بسنة 2004 !!!

شلون راح تلگاه هسة !

اكيد هسة مستلملة وزارة لو صاير ناشط مدني !!!