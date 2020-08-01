ايران تمدح اسرائيل بقصاصة ورق؟!  

مازن البعيجي ||

عجيب وأخيراً تحقق حلم العرب!!!

فقط قصاصة "ورق" صغيرة أعترفت فيها "أيران" سراً بأحقية إسرائيل في وجودها ، "ورقة صغيرة" صحيح لكنها ستكون كبيرة فهي تؤسس لأعتراف نسبي أقل بكثير من اعتراف جميع "دول الخليج العربي!" وهذا ما كانت تريدهُ كل "الوساطات" العربية والغربية التي تأتي لأيران سراً وبالعلن! بل هناك مغريات كثيرة مالية ومساعدات ورفع قيمة العملة الإيرانية حد مساواتها بالدولار!!!

الامر الذي خضعت لهُ بالاخير ايران وعليه ستترتب امور كثيرة منها ستكون الدولة الاولى والسيدة على دول الخليج وذات الأقتصاد الكبير فهي أنما منعت من "الاقتصاد" إلا لأنها لم "تعترف" من قبل باسرائيل! أما الأن بقصاصة الورق سيتغير كل شيء ما دامت حصلت امريكا وإسرائيل والصهيووهابية على ما تريد من ايران!!!

هذا الاعتراف سيكفي لقلب حياة ايران رأساً على عقب بكل شيء وممكن تخيل ما ستفعلهُ تلك الورقة الصغيرة؟!

اولا : تسمح بموجب الورقة ايران الى سحق مثل فلسطين التي وثقت دهراً طويلاً بايران بعد ان خانتها كل العرب والمسلمين وبقيت ايران تدافع عنها في الأروقة السياسية وتدفع لها المال والسلاح لكنها - ايران - استسلمت فهي الوحيدة بقيت "صامدة" حتى خضعت!!!

ثانيا : تخرج من سوريا وتتركها للثوار الذين فعلوا كل الخراب والقتل والاغتصاب ممن بالوثائق كانت تمولوهم السعودية وكل دول الخليج ، لسبب واحد لأن سوريا رفضت التطبيع الذي حملت اليوم هذه الورقة الايرانية بعد صمود طويل!!!

ثالثا : تترك العراق يلاقي مصيرهُ مع داعش التي هي مشروع امريكي إسرائيلي وهابي بعد أن جهزت ثمانون دولة له وبسبب فقط ايران وقف العراق بوجه الهجمة الشرسة! وهو ايضا مطلب سعودي صبرت عليه حتى أتت الورقة والقصاصة اليوم!!!

رابعا : بهذه القصاصة لن تجد امريكا من يقف بوجهها فلا يبقى نفط ولا مقدرات ولا سيادة ولا اي شيء لكل دول الخليج العربي!!! إلا ويكون ريعهُ لأمريكا وعلينا أن نستعد الى طمس الهوية الإسلامية التي كانت مثل ايران ترفع شعارها قبل الورقة!!!

وهنا نسدل الستار على شيء اسمهُ "محور المقاومة" وتنسحب ايران من كل حركات التحرر في العالم الإسلامي والعربي والعالم كله ( ورقة مكلفة لكنها ستخلص ايران من هذا الحصار وسوف تتدخل كل الشركات الأمريكية الفضاء الايراني وتصدّر لهم كل ما كانت تصدر للدول العربية لدرجة اوصلت ثقافتها الى اقامة حفلات مدنية حداثوية عصرية شبه عارية بجوار بيت الله الحرام!!! وهذا ليس قليل ، وليذهب العراق ولبنان وسوريا وفلسطين ونيجيريا والبحرين وافغانستان والباكستان واليمن وكل مقاوم الى الجحيم وهنا ويكفي ايران شعارات الرفض لإسرائيل ولتختم تلك العنتريات بقصاصة ورق صغيرة ترمم العلاقة!

الورقة التي لن تحصل عليها يوماً اسرائيل ولا كل عملاء الأرض لان ايران "دولة الفقيه الممهدة" التي تعرف دورها "الشرعي والاخلاقي والإنساني" لأنها منظومة قيم ودستور صوت عليه الشعب الايراني الأبي وهو "نهج العترة المطهرة" التي ستحرر الارض ومن عليها .

( الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ) الحج ٤١ .

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..