فنتازيا ابن لعيبي..مقبولة منك..بس بعد لا تسويها ..  

احمد لعيبي ||
طلعت الصبح ادورلي خبزات
وبالسيطرة سلمت عالمنتسبين
عايدتهم ..
ولا واحد رد علي ..
باوعت يمنه يسرة ..
كلت يجوز برامج مال قنواتنا
كاميرا خفية ..
عيد سعيد
ريكَوكَم علينا
شو كلشي ماكو ..
رجعت مرة ثانية
شباب ايامكم سعيدة
كل عام وانتم بخير
تحقيق الاماني ..
طلعلي واحد منهم
كان كاعد بمكان المظلة
مال المرور..
كالي خويه بضميرك مقتنع
كل عام اني بالسيطرة
وهذا العام معرس علينه من بده لهسة
وايامنا السعيدة
صارلي يومين ما سابح
وراتب ماكو ..
والضابط يفتر علينه عبالك
ديج هراتي ..
وتحقيق الاماني
امنيتي كل سنه انزل مجاز بالعيد
وما ترهم لان العيد متعاند ويانه
وامنيتي سلفة من المصرف
ادفع ثلثها فوائد للدولة ..
ها هم بعدك تريد تعايدنا
كتله خويه ..
احسبها علي وألله غلطان اني
كالي ..مقبولة منك
بس بعد لا تسويها ..
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