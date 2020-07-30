المقالات

حينما أرتفعت مستويات الأشعة فوق النرجسية لدى بعضهم..!  

44 2020-07-30

قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com   ||

 

ثمة سلسلة طويلة من الآراء؛ كان يفترض أن تحظى تلك الآراء؛ بإهتمام القوى السياسية الإسلامية، ليس لأهميتها فحسب؛ بل لأن ما قيل كان يدق نواقيس الخطر، لكن يبدو أن في الأذان وقر!

المصلحة الوطنية للعراق؛ هي مجموع مصالح العراقيين، والتي يجب أن تعلو على جميع المصالح، وبضمنها مصالح الإسلاميين وساستهم وقياداتهم، الذين لعبوا على أحصنة خاسرة، لكن كلام ذوي النوايا الحسنة لم يُسمع، وذهبت الكلام صيحات أدراج الرياح..!

عن نتيجة الأنتخابات التي أنتجت واقعنا الراهن، والتي كان من مؤداها تكليف رئيسين للوزراء، لم يكن أي منهما منتخبا وفقا للسياقات الدستورية، وحيث شهدنا حركة إحتجاجات وتظاهرات لم تكن مسبوقة في الحياة السياسية العراقية، ظهرت أصوات تقول أن ما حدث كان مقر ومعد سلفا، ملقين بتبعة ذلك على اللاعب الدولي، عملا بنظرية المؤامرة، التي أعتدناها لأربعة عقود من الزمن، نلقي عليها تبعات إخفاقاتنا الذاتية، وعيوبنا المؤسسية؛ ألتي تقف وراء كل تراجع، في أي إستحقاق مفصلي في مسيرتنا.

بالتفاصيل، كانت الأنتخابات مزورة بالتأكيد، إذ على الأقل جرى تلاعب كبير بالنتائج، لمصلحة عدة أطراف سياسية، من بينها طرف أجبر الجميع على الرضوخ، والقبول بالأرنب بدل الغزال...بل وأكل الجميع الأرنب مشويا بنيران صناديق الإنتخابات المحروقة، مع أن أكل الأرنب محرم بالفقه الشيعي!

ثمة من يتحدث بخرقة قلب، عن أنه بعد زوال نظام القيح الصدامي، نستذكر لحظة عودة الإسلاميين المدوية من المهجر الى الوطن، تتلف حولهم ملايين شعبنا، متعلقة بثيابهم كما يتعلق الحاج بأستار الكعبة، آملا أن يبنوا دولة تنصفه وتحفظ له كرامته، يعيش فيها بحد أدنى، من متطلبات العيش الكريم الأنسانية.

لكنهم وبسرعة عجيبة، ينكفئون على ذواتهم، باحثين عن فرصهم لا عن فرصة لشعبنا، ليبدأوا معه مسلسل خذلانه الذي حصدوه في نهاية المطاف، تراجعا في وجودهم الشعبي والسياسي، وفي مخرجات المسار الجهادي الإيماني؛  الذي يفترض أنهم أعتنقوه, ولكنهم أعتنقوا جيوبهم.

لقد كان ساسة الصفوف الأولى الإسلاميين؛ مدفوعين بتضخيم الذات وتفخيمها، وتخلوا عن قدر كبير، من واجباتهم ومسؤولياتهم، تجاه وجود قواهم السياسية ذاتها، كتنظيمات جهادية قيض لها أن تدوم حاملة الراية، الى أن تتحقق أهداف بناء دولة العدل الألهي، التي يفترض أنهم رأس نفيضة بنائها.

هذا الهدف السامي العظيم، لم يكن في أولوياتهم، ولم يحصروا إهتماماتهم به، وأنشغلوا بالمغانم والمكاسب، مولين الفاشل الذي حصد في ألأنتخابات السابقة 200 صوت فقط، موقعا في مجلس النواب!

ينزع بعض الساسة الشيعة؛ الى إلقاء اللوم على المرجعية الدينية، تبريرا سقيما لأخطاء هم الذين صنعوها، محاولين خلع ثياب مسؤولية الخطأ عن قياداتهم، التي أعتبروها مقدسة وخطوطا حمر، وسيرتكبون خطأ فادحا في هذا النزوع، وسيقاربون أثما كبير؛ا إن هم تحدثوا بذلك، لأنه لا يمكن تصور أن تعمل المرجعية من أجلهم وحدهم، خصوصا بعد تضخم ذواتهم الى حد أعتقدوا فيه أنهم باتوا مقدسين، بعدما وجدوا أن لهم أتباع يصفونهم بأنهم تيجان رؤوس، فأرتفعت بذلك مستويات الأشعة فوق النرجسية لديهم، الى مديات ليست مسبوقة في واقعنا الشيعي!

سيذهب بعضنا الى ألقاء اللوم على الشعب، وهذا عذر اقبح من ذنب، وسيكون من العار الثقيل.. التحدث بمثل هكذا حديث..

السؤال الذي يجبرنا أن نضعه واسعا كبيرا في أفواهنا، هو هل كبونا؟!..بمعنى أوضح؛ هل اضعنا الطريق الى أهدافنا؟! وهل فقدنا البوصلة؟!

كلام قبل السلام: الأسئلة اللاحقة والتي لم نقلها؛ أكثر جرأة من هذه الأسئلة، ولكننا لا نطرحها هنا بسهولة، فهي أسئلة ثمينة، تحتاج الى رجال أثمن منها كي يجيبوا عنها، وتلك هي المعظلة في الطرح..أن تخاطب من لا يسمع، و لو قلنا كل الذي يجب أن يقال، لفضحنا أنفسنا..!

سلام..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حينما أرتفعت مستويات الأشعة فوق النرجسية لدى بعضهم..!  
حزب الله قوة العرب والمسلمين وكل إنسان حر التي لا تقهر  
أجمل حكاية العمر
المنظومة الأخلاقية
قاسم سليماني العشق لكل محبي الحريةوالسلام. 
المعاهدات الأمريكية .. بين الحقيقة والوهم  .. !
🔔أجراس الخطر🔔  
الأحزاب فوق الفاسدة وخبز المسيح  المبذول  
اجراس الخطر ومشروع الإنقاذ  
الغباء في زمن الموت  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.52
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
صفدر الهیراد : عندما نرجع إلى أصل أفعالنا (أعمالنا) الاختيارية نجد أن لها شرطين في مدى أهميتها و قيمتها : ...
الموضوع :
عندما يُختصر الدين في طقوس رقمية  
ابو معصومة : احسنتم وبارك الله فيكم شكراً لكم ، شكراً لقلمكم ، شكراً لأعماقكم القلبيه النيره التي تتنفس بالمجاهدين ...
الموضوع :
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
عبدالحميد الهمشري : لا غرابة في ذلك ربما انه يهودي خريج كلية الشريعة الاسلامية في تل أبيب والتي لا يلتحق ...
الموضوع :
التغريب الفكري السعودي الماسًوني  
جلال قاسم : استاذ رياض البغدادي مصيبة العراق كلها سببها رفضه التطبيع مع الصهاينة .. طبعا مو رفض السياسيين وانما ...
الموضوع :
هل يمكن التطبيع مع الصهاينة ؟  
كاظم نحم : بسم الله الرحمن الرحيم. مقال مجازف،كانه كاتبه يعمل موظف احصائي،فيعطي نسب...لا وبالمليم ايضا...ثلاثة بالمئة من المحتجزين من ...
الموضوع :
آراء سجين سياسي (1)هل يستحق الراتبَ التقاعدي غير الموظف المتقاعد؟
زيد مغير : مصطفى الغريباوي وليس الكاظمي فقد أنكر اصله وهو ليس محل ثقة أن كان فعلا قد جاء من ...
الموضوع :
الكاظمي بين أمريكا وايران، رسالة ووعود...  
زيد مغير : اتمنى ان يعلو صوت كل النواب وليس السيد مختار وحده لان دماء الأبرياء ما زالت طرية ولم ...
الموضوع :
النائب عن الفتح مختار الموسوي يطالب صالح بالإسراع في المصاقة على احكام الإعدام
زيد مغير : المجاري اسم حرفة تطلق على من يرغب الحمير أجلكم الله .ويبدو أن احمد المجاري يتناغم مع الحمير ...
الموضوع :
بعد ان ذهب بها عريضة .... الطائفية والدفاع عن الارهابيين يعودان مرة اخرى على لسان النائب احمد المساري
محمد مهدي : لا اعلم ما المغزى من تنصيب هكذا أشخاص هل فرغ العراق من أشخاص كفوئين. اين هم الذين ...
الموضوع :
بالوثيقة ..... نبذة بسيطة عن المقدم في فضائية دجلة المدعو نبيل جاسم
فيسبوك