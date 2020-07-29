الغباء في زمن الموت  

حسين فلامرز||

كذبوا فصدقوا انفسهم وتبعوهم من لاحول ولا قوة، فاصبحوا لهم وارثين.

تمتاز الشعوب بسمات تتوارثها الاجيال ياما ايمانا بمن سبقوهم او لانهم شبوا على حال من الوضع المحال، لذا يمكنك وببساطة ان تحكم من المظهر خصوصا اذا لم يكن هناك جوهر.

في زمن الموت عم الغباء في وطني المسكين الذي ورثه أناس يترنحون بين الغباء والجهل. فهم موقنين انهم أصحاب قضية من جهة ومن أخرى لابديل عن اهدافهم التي لاتصل مسافة اكثر من البعد بين اليد والجيب.

قضايا كثيرة تؤكد لي ماذهبت اليه أملي في ان يكون شعبي من ارقى الشعوب. فعظمة الامم لاتقاس بمدى الرفاهية والرقي والخدمات وانما بالعيش الكريم الذي يحفظ ماء الوجه وهذه بحد ذات مقياس عالمي عظيم قد يتهجم عليه رواد التواصل الاجتماعي و فيروسات صناعة القيم الجديدة. مدن تقطع شوارعها واطارات تحترق لترفع درجة الحرارة اكثر فاكثر والهجوم على المحطات والمستشفيات والمدارس والدوائر وكل ماهو يجب ان لايهاجم. الغباء يتوزع بالتساوي! الكهرباء واحدة من المعضلات والشباب اظهروا عضلاتهم لمهاجمة المؤسسات الحكومية بدلا من العمل على دفع اجور الكهرباء اولا ومن ثم الانتفاضة على كل اولئك المتجاوزين على الشبكة من دون وجه حق بل حتى لايمكن قياس الحاجة بسبب وجود المتجاوزين. الم يكن من الاجدر تنظيم الشباب حملة توعية وتثقيف في الترشيد ليطول عمر التجهيز وتنحسر المشكلة بل المشكلات.

عجيب هؤلاء يتوارثون الموت دون وعي ودون ولاء! الموت اصبح معيار جديد يبحث عنه الشباب باي طريقة كانت حتى لو كان انتحار او شبه انتحار.

لقد حقق الاعلام والتضليل الاعلامي مراده بقيادة نبيل ابو التكتك الذي اثبت وبالدليل القاطع ان دوره لم يكن هينا في تظليل الشباب العراقي وبث روح الغباء بالقبح والتهجم على ماتبقى من القيم والموروث الاجتماعي العريق.

لاتذهبوا بعيدا فالغباء ميزة حضارية يتسم بها شباب لايعرفون الطريق الى الاصالة.