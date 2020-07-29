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بومبيو والصين  


حسام الحاج حسين ||

 

القى مايك بومبيو محاضرة في مكتب الرئيس ريتشارد نيكسون .

واختار هذا المكان لرمزية معينة وهو المكان الذي بدء منه رسم العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين .

تهجم على الصين واتهمها بالتزوير والكذب والشمولية في الحكم وان النظام الشيوعي هو اسوء نظام عالمي .

تهجمت صحف أمريكية على خارطة الطريق الذي حددة ادارة ترامب ووزيره بومبيو المتعصب والغبي في نفس الوقت ،

مالايعيه مايك بومبيو عن الصين وريتشارد نيكسون والسياسة الخارجية الأمريكية .

الواشنطن بوست قالت عن بومبيو

- كبير دبلوماسي البلاد قطعا بلا دبلوماسية ، والأسوأ من ذلك تحريفة للتاريخ .

- سعى إلى الزام الولايات المتحدة بمسار مأله الفشل لا محاله .

-ليس في وسع الولايات المتحدة تحديد مستقبل الصين . ناهيك عن تحويلها .

في تقدير الكثيرين من المراقبين والمحللين تعتبر أدارة ترامب بكل مفاصلة هو أسوء أدارة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وكل ماترتب علية سيبقى وصمة عار في جبينها السياسي .

قد يكون السبب ان ترامب الرئيس الوحيد من بين ٤٤ رئيس منذ تاسيس الولايات المتحدة لم يكن ذا خلفية سياسية .

لقد كان يمارس الاعمال التجارية اكثر من السياسة على عكس كل رؤوساء الولايات المتحدة على مر التاريخ السياسي الحديث ،،!

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