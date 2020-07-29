السيدة طوعة ودورها في نصرة الحق

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السيد محمد الطالقاني|| ان المرأة المسلمة على مدى الزمان ادت دورا رائعا ومهما في المجتمع الاسلامي, وذلك بفضل إيمانها وولائها لخط الاسلام الصحيح الذي صاغ منها وجودا طاهراً وفاعلا. وقد تألقت المراة المسلمة في آفاق الإنسانية لتخلد بخلود المواقف، وأصبحت المثل النسوي الذي جسد المبادئ الإسلامية, إلا أن التاريخ لم يعكس على صفحاته ذلك الدور وبحجم واقعه الحقيقي على الأرض، ولم تلق من قبل الباحثين والكتاب اهتماما يعكس ذلك الدور البطولي الذي قدمته المراة المسلمة. ومن النساء اللواتي خلدهن التاريخ السيدة طوعة , تلك المراة التي بفضل ولائها لاهل البيت عليهم السلام, قامت بما لم يقم به الرجال في ذلك الوقت العصيب، حيث قامت بواجبها في نصرة الحق وأثبتت لكل الاجيال أن المواقف العظيمة والخالدة ليست حكراً على الرجال. واستحقت السيدة طوعة في موقفها بحماية سفير الاسلام مسلم بن عقيل عليه السلام أن يخلّدها التاريخ وتصبح جزءاً من ملحمة الطف الخالدة فلا تجد كتاباً يتحدث عن ثورة الامام الحسين عليه السلام إلا ويذكرها, واقترن اسمها مع اسم بطل الكوفة مسلم بن عقيل عليه السلام. كانت السيدة طوعة جارية للأشعث بن قيس، ثم أعتقها فتزوجها أسيد بن مالك, والاثنان من خصوم اهل البيت عليهم السلام , لكن عداء هذين الزوجين لأهل البيت عليهم السلام لم يؤثر على ولاء هذه المرأة المؤمنة بل جعلها تتحمل المسؤولية بالرغم من انها امراة في مجتمع كان يغص بالرجال . لقد ادت هذه المراة دورها في حماية سفير الامام الحسين عليه السلام وتعرضت بعد ذلك الى الاعتقال وهدم دارها، ولما اوقفوها أمام ابن زياد وهي مكبلة الحديد قال لها: ما الذي دعاك إلى إيواء مسلم بن عقيل؟ فقالت: كيف لا آوي ابن عم رسول الله، وسفير سيدي الإمام الحسين عليه السلام. فقال لها ابن زياد: هؤلاء خوارج . فقالت له بجرأة نابعة من عمق إيمانها وولائها: إن هؤلاء أئمة الدين، وإن الخارجي هو أنت وأبوك. وبهذا الموقف سجل التاريخ لهذه المراة موقفين, الموقف الاول هو حماية سفير الامام, والموقف الثاني هو كلمة الحق في وجه امام جائر, لذا استحقت السيدة طوعة أن يخلّدها التأريخ وتكون مثالا للمراة المسلمة الواعية ونبراسا لكل النساء وفي كل العصور. وهنا نوجه رسالة للمراة العراقية وهي تواجه الغزو الثقافي الاستكباري, الذي يحاول ان يجعل من المراة مجرد لوحة للاعلانات والدعايات والمتعة , يجب عليها ان تعي دورها الحقيقي ولاتخشى في الله لومة لائم, وان تكون بمستوى القوة بحيث تنتصر على كل الافكار المنحرفة وتثبت للرجال انها قادرة على ان تكون طوعة زمانها.