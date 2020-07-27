المقالات

من المسؤول عن الفشل؟!  


الشيخ خيرالدين الهادي الشبكي||

 

          لا يشك أحد بالفشل على مستوى الاداء الحكومي وفي مختلف المجالات سيما الخدمية منها على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها أبناء الوطن في مساعدة الحكومة  لتكون قادرة على النهوض والقيام بواجباتها تجاه الوطن والمواطن, فمن المعلوم أن الكثير من أبناء هذا الشعب الأبي قدم الغالي والنفيس في مواجهة التحديات التي عصفت بالبلاد خاصة فيما يتعلق  بالدفاع عن الارض والعرض والمقدسات, وقد تركوا خلفهم نساءٌ ثكلى وأطفال جياع ...الخ.

          نعم علينا أن نعترف بالفشل الحكومي في الإيفاء بوعودها البراقة على مدى سبعة عشر عاماً, وزيادة على ذلك فإنها فشلت في إدارة الدولة ومعالجة الازمات التي تترادف بين الحين والآخر لتكشف عن الاستعدادات الهزيلة والامكانيات الخجولة التي تقدمها الجهات الحكومية وهي تحاول ان تعالج أو تكافح أو تساند وفي مختلف الاتجاهات, حتى أيقن الكثير من أبناء الوطن أن لا حلول في الأفق القريب ينتظر هذا الصعاب.

          ومن المناسب أن نتحدث عن عطاء الشعب الذي تحدى الارهاب والفقر والمرض فخرج إلى الانتخابات التي تبيَّنت أنها لم تكن نزيهة في يومٍ من الايام فساقت إلى سدة الحكم الكثير من الفاشلين الذين ثبت عدم أهليتهم وعجزهم التام عن النجاح ومعالجة الامور التي تهم الوطن والمواطن, واليوم أكثر مما سبق تبيَّن للشعب أن الذين يحكمون الشعب ليس لهم القدرة على إدارة الدولة إما بسبب عدم الخبرة أو لضعفهم في مواجهة مغريات السلطة فطمسوا في الفساد حتى نخرت قوى الاصلاح والبناء في أنفسهم فليس لهم القدرة إلا على الاستمرار في هدر المال العام بتلك الصفقات المشبوهة التي أثقلت الديون وضيعت خيرات البلاد, وأما القسم الثاني ممن يحكم العراق فهم أعداء العراق الذين جاهدوا من أجل الوصول إلى الحكم ومركز القرار بقصد تدمير العراق ليس بالسرقة فحسب؛ بل بتنفيذ الاجندات والرغبات الخارجية التي لا تريد للعراق أمناً ولا استقراراً ولا اعماراً, وهؤلاء أيقنوا أن أيامهم في العراق ما هي إلا عدد فسارعوا إلى إعمار بيوتهم وشركاتهم خارج العراق حتى إذا انتهى مدة تكليفه بهدم العراق خرج إلى وطنه الذي باع العراق من أجله وهو حال أكثر السياسيين الذين لم نسمع لهم حسيساً ولا نجوى بمجرد انتهاء مسؤوليتهم في الحكم.

          أن من المهم أن يدرك العراقيون أن الاحزاب التي كانت ممولة من الخارج ليس لها أن تعمِّر العراق, فهي في الغالب محكومة بسياسات الدول التي تدعمها والتي ثبت ان من مصلحتها أن يبقى العراق دون أمنٍ ولا خدمات ولا صحة ولا تعليم, لذلك علينا ان نتحمل المسؤولية التي وقعت على عاتقنا جميعاً ونعمل بشكل جماعي على فضح الفاسدين الذين كانوا ولا يزالون عبيداً لأمريكا التي ثبت تورطها في تأخير ومنع الكثير من المصالح العراقية خاصة فيما يتعلق بالأمن والكهرباء, وينبغي أن يكون للإعلام الوطني دور رقابي كبير على وفق النظرية التي تقول أن الجميع متهم حتى يثبت نزاهته وصلاحه.           

         

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدولة الفاضلة والفاشلة
من المسؤول عن الفشل؟!  
أياك وإعطائهم الوعي!؟  
شبابنا بخير ... ولكن !  
الإمريكان يجددون إغتيال إسود بغداد    
الكاظمي بين المطرقة والسندان
التبعية..التهجير وأصل المصطلح وإعادة إحياءه  
نقطة نظام.. يوم ظلة آخر في العراق  
نوع العلاقة بين السياسة والاخلاق 
احترام المهنية من احترام العقل  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك