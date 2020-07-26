احترام المهنية من احترام العقل  

ضحى الخالدي ||
خلال ٥٠ دقيقة من الانفجار الذي ضرب قاعدة الصقر جنوب العاصمة مساء ٢٦ تموز -يوليو ٢٠٢٠ انطلق بيان خلية الإعلام الأمني ليعلن أن سبب الإنفجار هو سوء التخزين.
بهذه السرعة تم الوصول الى مكان الحادث!! و إجراء التحقيق الميداني و معرفة الأسباب
هل انتهى انفجار الأعتدة في المستودع خلال ٥٠ دقيقة أم هو مستمر أثناء التحقيق الميداني؟
كيف يتم وصول تشكيلات الهندسة الى المكان في هكذا ظروف و تحديد الأسباب؟
ألا يفترض حصول إخلاء؟
لا أزال أتذكر أول بيان لحادثة استشهاد قادة النصر
أن صواريخ كاتيوشا استهدفت مطار بغداد الدولي و أصابت سيارة خارج المطار..
ضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد!!
-فمن جهة سلب التعاطف مع من يستهدف أي وجود عسكري أميركي سواءً في قاعدة المطار أو غيرها لدى فئة من الجمهور.
-من جهة ثانية سلب التعاطف اتجاه شهادة القادة لدى فئة أخرى من الجمهور باعتبار أن البيان لم يحدد هوية السيارة.
-و من جهة ثالثة التعتيم على الخبر و بقينا حتى الفجر (نتگلوَط)
(خلف الله) على أميركا أنها أعلنت مسؤوليتها عن الحادث حتى نكتشف الحقيقة، و أي حقيقة..
و نحن بانتظار أن تعلن جهةٌ ما أو دولةٌ ما مسؤوليتها عن حادث اليوم، و لو تبجّحاً كما يفعل أيدي كوهين.
تتعلل خلية الإعلام الأمني بتواجد تشكيلات الدفاع المدني و الهندسة في مكان الحادث و تطويق المكان
فهل أن تطويق المكان يمنع تطاير المقذوفات بالانفجار الا اذا لدينا قبة حديدية او c-ram
مررنا بهكذا حالات في ١٩٩١ و ٢٠٠٣
و نعرف لكم ساعة يستمر تطاير الصواريخ و ما شابه، عند استهداف مستودعات الذخيرة.
حتى أننا في حادث مشابه يوم ١٢ آب-أغسطس ٢٠١٩ شهدنا تأخر البيان لساعات و تحويل حركة كل طرق المرور القريبة من مكان الحادث الى حزام بغداد لحين انتهاء تطاير المقذوفات.
علماً أنه تم رصد طيران مروحي و مسيّر أميركي في مكان الحادث قبيل وقوع الانفجارات و تم رصد طائرة B350 التجسسية الأميركية و طائرة k135 في الأجواء العراقية صباح اليوم.
إلى أي مدى تتحكم الإرادة الأميركية في صياغة البيان الرسمي للدولة؟!
و لماذا الإستعجال في نشر نتائج التحقيق؟'
و قِسْ على ذلك.
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