هل تكون الخصخصة حلا لمشكلات الكهرباء ؟!

حيدر الموسوي|| اتصل بي صديقي الذي يعيش في احد مناطق بغداد والتي يتبع فيها نظام الخصخصة القطع ساعة واحدة فقط باليوم اخر قائمة استلمها قبل ايام ٦٠ الف دينار بالشهر بينما لدينا وزارة كهرباء وملاكها بالالاف وموازنات واموال وسرقات ولا نتمتع بخدمة سوى ساعات قليلة وندفع للمولد الاهلي وجباية حكومية هذه الوزارة ستستمر بالفشل وليس الخلل بالادارات فقط بمنهجية ادارة الدولة مثلها كمثل وزارة التجارة التي عملها البطاقة التموينية كم بطل زيت وسكر وطحين وبين شهرين وشهر نستلم الخدمات في العراق لن تنجح الا بخصخصتها هذا المعمول بدول العالم المتقدم واذا بقيت على القطاع الحكومي فلن يكون سوى السرقات والفساد والفشل لان القطاع الخاص ملزم بتقديم الخدمات اما القطاع الحكومي نايم ومستريح ويستنزف بموازنة الدولة رواتب وسرقات الغاء تلك المؤسسات الحكومية الخدمية هو الحل



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