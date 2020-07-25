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نور ١  وأمل 


سلام دليل ضمد ||   في البداية اهنيء العالم الإسلامي  بأطلاق القمر الاصطناعي نور ١ الايراني نعم الايراني بصاروخه قاصد  الايراني بمنصة الإطلاق   الايراني بالقمر والأجهزة الالكترونية والمعدات  لكن مع الأسف لم يركز الاعلام على هذا الإنجاز الإسلامي الكبير  هذا الإنجاز الذي حير واقلق  ترامب وبومبيو وميركل و ماكرون واسرائيل  الذين اعربوا عن قلقهم  وهناك من بدأ يرعد ويزبد وهذا ما يثبت للعالم أن المسلمين وبالرغم من الحصار المفروض عليهم إلا أنهم وصلوا الفضاء الخارجي  اما بالنسبة للمسبار امل فهذا إلانجاز الاماراتي يعد الثالث عالميا ومن حق الإمارات أن تفخر به بل العالم الإسلامي كله عليه أن يفخر  بما توصلت إليه إحدى دولهم   صحيح المشرف (سارة أميري ) ايرانية  وقطع الغيار أمريكية  والمعلومات من ناسا الفضائية  والمنصة ومكان الاطلاق  ياباني لكن بالتالي الأموال إماراتية  اي بمعنى أننا  نشتري سيارة بأموالنا لا اكثر   مع هذا كله ما يهمني التفكير بأتجاه العلم وهذا هو الاهم في نظري دائما  شكرا إيران شكرا للأمارات فنحن تعلمنا على الحكام المسلمين  أن يشتروا لوحات عالمية ب ٤٥٠ مليون دولار (محمد بن سلمان )  أو أن يقامر ابنائهم  بالخمارات ليلا وسط دق الدفوف ورقص الغواني  ويدفع الشعب صباحا ما تنعم به الأمير ليلا  شكرا لكل من يحول نظره من اللامعنى إلى المعنى شكرا لكل من يضع سلاحه الذي يريد أن يقتل به أخيه ليبتكر له علاجا  كنت اتمنى  ان تنطلق المسابير  من حوزة النجف الاشرف لتكون قبلة العلماء أو أن تنطلق الأقمار الاصطناعية من الأزهر الشريف
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