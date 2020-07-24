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من فراش كورونا


سعود الساعدي||   القلق من الإصابة بكورونا حولها إلى هاجس جعلني أستحضر قول امير المؤمنين علي ع "اذا هبت أمرا فقع فيه فإن شدة توقيه اعظم مما تخاف منه". درس كبير في تنمية النفس و كسر الخوف ومواجهته واكتشاف أبعاده الأخرى، الأمر الذي صعد من حجم التحدي. فمن هو كورونا؟ ليفتك ويرعب ويقتل؟ هل أستطيع مواجهته؟ هل مناعتي لا زالت قوية وقادرة على هزيمته؟. واذا كنت قادرا ماذا عن عائلتي؟ فحياتهم ومستقبلهم مصدر لقلقي وفي ذات الوقت لأملي وكرامتي -وكذلك مجتمعي- ولهذا تختلط مشاعر الاستعداد للتضحية والتشبث بالحياة!. وكرامتي من كرامة مجتمعي بالطبع لذا لم أكن قادرا على الانفكاك والانعزال عنه رغم الأوجاع التي سببها في الدائرتين الخاصة والعامة خسائر مادية كبيرة وأرباح معنوية وقيمية وتأملية هائلة. اخيرا.. جاء كورونا!! ببساطة لم يكن مخيفا! هل لأنه كان كذلك ام لأنني أعددت نفسي له؟ لم يكن مرعبا فعلا لأنه كذلك ام لأنني نزعت عنه الرعب الذي كان يسير أمامه ويطبل له! ام انني نجحت في افراغه من البروباغندا التي تسبقه؟.  لقد تسلل بخبث وهدوء على كل حال ولا خيار سوى مواجهته وهزيمته وهي نتيجة حتمية!. التسلح بالطب الحديث وكذلك البديل وقبلهما الإرادة على كسره كان سلاحي وما يزال. ولكن، هناك أمر هام اكتشفته من كورونا ومعه! لقد عزلني جسديا وروحيا وكذلك موضوعيا! لقد وفر لي فرصة للتأمل والتفكر دون نظارات وأحكام مسبقة! دون انغماس مع الأحداث ومؤثراتها لدرجة تصبح وتمسي جزءا منها دون ان تدرك! إنها فرصة للنظر دون تحيزات او استدراج! وكشف من جانب آخر عن عمق العلاقات الإنسانية وسطحيتها احيانا أيضا مع أناس تعرفهم وآخرين لم ترهم يوما!. التعايش مع كورونا وخوض الصراع معه هي محطة للتزود بالوقود في سفر الحياة الأبدية ومنصة للانطلاق بعد توقف اضطراري و منطقة عبور للزمان والمكان تتعرف فيها على أدوات جديدة لتغوص في اعماقك وأعماق المجتمع لعلك تكتشف معرفة جديدة وثقافة مختلفة ورؤية بديلة محدثة! فلقد مللنا الإجترار! هل لأننا صنعناه ام لأننا ضحاياه؟ ام كلاهما؟. لقد كانت الأيام ولا زالت -وأنا في اليوم الثاني عشر من الإصابة- مع كورونا مميزة.. فهي مزيج من الألم والأمل وخليط من المعاناة والراحة وفرصة لاكتشاف الذات وإعادة إنتاجها وهي قبل كل شيء جولة تحد رابحة.
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