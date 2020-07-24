المقالات

الكاظمي ، إذا أردت النجاح دونك إيران!  


مازن البعيجي ||

 

لا شك كانت زيارة الكاظمي لأيران "صدمة" لمحبي إيران ولمبغضيها والسبب هو حجم الهوة التي سبقت الزيارة وارهاصات الشارع الذي تتحكم به "الإشاعة" وتسوقهُ صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صانعة "الرأي" ومدى تأثيرهُ!

الكاظمي شريك اغتيال القادة الشهداء ، الكاظمي العميل الأمريكي ويحمل الجنسية الأمريكية الكاظمي الذئب ومسؤول جهاز المخابرات وهكذا مما هو رائج في الصفحات والحوارات .. الأمر الذي خلق تصور أراد البعض فرضهُ على إيران لدرجة أنهُ توقع أن تقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتقال الكاظمي بهذه التهمة! نوع تهيئة وقراءة تمناها حتى من هم محسوبين على خط الجمهورية الإسلامية!!!

ولكن الحقيقة أن إيران أبعد من كل ذلك بكثير ، وبسبب قصور وفهم الجمهورية من قبل ذا وذاك المحسوبين عليها قهراً تارة وتزويراً أخرى وهي كالمثل القائل كل يدعي الوصل لليلى ..

متناسين النضج والعبقرية والتفرد الدبلوماسي في فن إدارة الدولة على الصعيد السياسي وصعيد التعامل مع ملفات حساسة خطيرة تتطلب من القيادة الإيرانية استخدام ميزان الصفارية الدقيق وحرص من يتعامل مع المحاليل الكيميائية الخطرة!

لتكون الزيارة خارج حسابات أغلب المحللين أعداء واصدقاء ، حيث بلمحة بصر أعلن عن زيارة لظريف يأتي العراق برحلة ملكوكية على مصادر القرار العراقي كانت من السرعة والذكاء ما يجعل الإنسان يقف حائر عن تصرف ودهاء مثل دولة الفقيه سريعة البداهة وعمق التوقع والتحليل .

فهي سبقت زيارة الكاظمي للسعودية الأمر الذي جعل قرائتها صائبة حيث توقعت أنها ستؤثر على مزاج السعودية التي فقط الله يعم ما كانت تنوي او تطلبه من الكاظمي وقتها . لتقوم بمسرحية مرض الملك سلمان! العذر المكشوف والذي عبر عن شيء خفي سيظهر حتماً تفسيره لاحقاً .

الزيارة التي حمل طابع الإهتمام النوعي ومن أكبر مستوى القيادات من أصغر مسؤول إلى مثل الولي الفقيه الرمز الذي لم يقابل أحد منذ إنتشار الوباء لكنه قطع احتجابه والظهور واستقبل الكاظمي ، ليقول ان العراق ذي "السيادة" عندنا يشكل دائماً لنا مفصل مهماً واحترام اختيار العراقيين لأي شخصية هو محل إحترام وتقدير واجلال ليغلق الباب على من يعتبرون أن إيران تتدخل بالشأن العراقي ، وهي بعيدة عن ذلك الأمر الذي لن يحصل من دولة أخرى لو نوى رئيس الوزراء زيارتها مستقبلاً .

ومن هنا شكلت الزيارة ونوع الاستقبلال صدمة لمثل الكرابلة الذين توجسوا من ذلك الاحتفاء التأثير على الكاظمي الذي كان يأمل منه أصحاب المشاريع الطائفية مزيد من اطباق الخناق وقطع التعامل التجاري والعسكري وغيره وهو ما عبر عنه الكربولي أمام الإعلام كوجع لابد من الصراخ منه!!!

زيارة كانت تحمل حبراً لو اريق على ورق لكشف ذلك الحبر ما خطتهُ حروف الغرف السوداء التي تخطط لأيقاع مثل إيران في فخ من أي نوع! وعلى المحبين إعادة قراءة مثل إيران أنها خارج أسوار ومزاج موهوم تؤسس لهُ ذاكرة الفيس الغبية والتي يقف خلفها مؤسسات تصنع الرأي ، الأمر الذي قلب مزاج من هم الخط الأول من قمرة قيادة الكاظمي نفسهُ! بقي هل سيستخدم الكاظمي هذا الترحيب النوعي الذي يدعم شرعيته في أحقية إدارة الدولة العراقية مثلما ترى الجمهورية الإسلامية وترفع له الزيارة منسوب التصدي للأحتلال والفساد ليكون رئيس وزراء بشر الحافي الذي صعقته كلمات معدودات ليكون بشر الذي خلد على لسان كل عارف وطالب علم ننتظر وتنتظرون وان غداً لناظره قريب!

علماً أن إيران ابقى حالاً واطول عمراً من أمريكا التي تحتضر!!!

 

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
منْ السني الكربولي أم الشيخ الصميدعي؟!  
الجاسوسة التي رسمت خريطة سايكو بيكو  
أغتالو ضيفكم
هلاك مستر يس ( Mr. YES) وتأثير الاعلام البعثي على الشارع العراقي .
من فراش كورونا
السياسة والدين  
: الامير الشاب وايديولوجية السلطة !!
الكاظمي ، إذا أردت النجاح دونك إيران!  
العقار الشيعي والفايروس الامريكي  
نقطة نظام / من خطف الناشطة الالمانية هيلا مويس Frau Hilla ؟!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 74.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك