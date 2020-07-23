المقالات

أسلحة بقاء الطغاة!!!  


مازن البعيجي ||

 

الكهرباء ، الجهل ، العوز ، أزمة الرواتب ، أزمة المحروقات ، أزمة الصحة ، مستوى تعليم منخفظ ، الإشاعة ، التجهيل ، الاستغفال ، الخدعة في الدين ، صناعة حدثت يربط الأحزاب او زعماء الأحزاب بالجماهير ، سوق الجماهير وفق نظرية المؤامرة والعقل الجمعي ، صناعة من المتصدين انهم قوم مستهدفون ، صناعة عدو مثل إيران تحميلهُ ظلماً وزوراً الإخفاقات التي هم سببها وغيره الكثير جدا .

كلها أدوات تُبقي الشعب رهين تحت مطرقة زعيم الحزب والكتلة وزعيم التيار والمنظمة والوجيه وابن العائلة وابن المؤسسة الدينية والمدافعين عن المذهب وعن قداسة الإله كذباً وهكذا ، والحقيقة غير ذلك تماماً ما يجري هو "تزوير للوعي" وتجهيل حد الوثاق ووضع الاصفاد على العقول!!!

إذ كيف من أدافع عنه او اقدمهُ على أنهُ "رمز" الكهرباء لا تنقطع عنهُ ولو ثانية ويشرب "زلال ماء الؤلؤة النقي وعالي الجودة!" ويأكل تحت إشراف أطباء في الطهي ومن يعرفون حاجة البدن من الفيتأمينات الضروري الذي يمد البشرة بالنظارة ويمنع التجاعيد ويقوي البدن ويمنحهُ طاقة ليستمر بالاستغفال فهو الزعيم الذي لولاه لساخت الأرض بأهلها!

ومن كانوا ينتقدور البعث وصدام اليوم بنفس مركبهم ومحاولة تطويق الشعب بكل خبراتهُ ومنعهم من مزاولة مجرد التفكير بما يفعل الزعماء والأباطرة! وكلهُ بسبب عدم المحاولة الجادة من التقييم لأداء هؤلاء وما هي مؤهلاتهم لو جردناهم مما هو جاهز عندهم بغير شقاء منهم او تعب حتى أصبحنا رهائن يسوقونا إلى سوق الرق نباع ليشتروا بنا لياليهم وليالي بطانتهم وحواشيهم الحمراء التي يصبغها قهر دمائنا والدموع!!!

( وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ) الإسراء ١٦ .

 

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ايران واستراتيجية تعاون الشرق مع الشرق 
من ذاكرة أعمالنا الحكومية الانسانية(بلهجتنا)  
شاهدتُ خيانة المسؤول في المشفى!!!  
خيم تنتظر من يرفعها
خلي نسولف شوي من الحقائق المؤلمة بعد٢٠٠٣ بلهجتنا  
أسلحة بقاء الطغاة!!!  
التخطيط حقيبة أم حقيقة!!  
نعم البدر (بدراً)   
كيف يتحول الشيعي العراقي إلى "وطني"؟!  
ان ضيفكم قتل في بيتكم....  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1369.86
الجنيه المصري 74.4
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك