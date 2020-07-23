المقالات

ألواح طينية؛ حديث عن الكلاب الإعلامية السائبة..!  

41 2020-07-23

قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com ||

 

مرت نقابة الصحفيين العراقيين بلاث مراحل في حياتها، المرحلة الأولى عندما كانت نقابة الجواهري، إبان حكم الزعيم عبد الكريم قاسم من عام 1958 لغاية إعتلاء البعث ظهورنا عام 1963، كان خلالها طابع الصحافة العراقية، مرتبط لما تعكسه صورة النقابة الشيوعية اليسارية..

في الأعوام التي تلتها، من نهاية 1963 لغاية 1968، كانت قيادة العمل الصحفي تتغنى بالأمجاد القومية وبعبد الناصر وبالبعثيين، لكن إبتداءا من عام 1968 حينما أحكم البعث قبضته على السلطة، ولغاية زوال نظام القيح الصدامي وقائده البغيض صدام، كان العصفور الذي يقف على أشجار حدائق النقابة؛ يغني هلهولة للبعث الصامد..!

منذ عام 2003 حيث التغيير النيساني الكبير، ولغاية اليوم؛ سبعة عشر عاما من عصر الحريات المنفلتة، لم تفلح نقابة الصحفيين العراقيين في ثوبها الجديد، بترسيخ تقاليد عمل صحفي مهني،

خصوصا وأن وضعا جديدا إعلاميا قد نشأ، تتداخل فيه الحرفة مع الهواية، الصناعة مع التجربة، والمهنة مع التسلية، والصحافي المهني مع المواطن الصحافي، وحيث هنالك حوالى خمسة عشر مليون مواطن عراقي بالغ مستخدم للإنترنت، لديهم فرصة أن يكتبوا وينشروا أخبارا وأفكارا وآراء وتقارير، وأن يصوروا ويتلاعبوا بالصورة، في مجتمع عراقي مشبع بالتمايز والإختلاف.

في ظل نقابة ليس من أولوياتها صناعة إعلام مهني، ليس لقصور في شخوصها، بل لأن قيادة العمل الإعلامي متوزعة بين هيئة الإعلام والإتصالات، وشبكة الإعلام العراقي، وعدد كبير من الجمعيات والإتحادات التي تدعي قيادة العمل الصحفي والإهلامي، ووجود إعلام حكومي جاهل لأبسط اوليات العمل الصحفي، فإن الحلم بوجود إعلام وصحافة عراقية مهنية، يبدو وكأنه حلم ليلة صيف، سرعان ما يتبخر..!

في بيئة كهذه هل لنا أن نطبّق الأخلاقيات المهنية؛ التي تعني: مجموعة القيم والمعايير التي يعتمدها أفراد مهنة ما، للتمييز بين ما هو جيّد وما هو سيئ، وبين ما هو مقبول أو ليس مقبول، والتي تعني اعلاميا المعايير الأخلاقية؛ والضوابط التي يلتزم بها الصحافي أثناء عمله، مدركا الصواب والخطأ في السلوك المهني، والتي تؤكدها المواثيق الإعلامية، واضعة قواعد العمل والممارسة والسلوك.

كيف لنا أن نوقف السلوك العواهني، لكتاب وصحفيين ومعدي ومقدمي برامج تلفزيونية، لا يلتزمون بالحد الأدى من أخلاقيات المهنة، لأن الصحافي يبقى صحافيا أينما وجد واينما حلّ. وفي أي وسيلة إعلامية اشتغل، وعليه ان يتبع الأخلاقيات المعايير المهنية، التي تنطلق من مبدأ المسؤولية الاجتماعية؛ التي انيطت بالوسائل الإعلامية، ولا يعقل أن يكون (خوش آدمي) في الحياة العامة، فيما يتتنمر متخليا عن أخلاقه، ويتركها خارج الكومبيوتر، وهو يكتب مادته الإعلامية..

إن الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام شيء مطلوب، لكن أن يترك الحبل على الغارب، وتنفلت الحروف والكلمات، سواء على الورق أو في الصحافة الأليكترونية، تخرج كأنما فتحت أغطية بالوعات المياه الثقيلة، فهذا أمر يجب أن تقف عنده السلطات المسؤولة وقفة مسؤولة، والسلطات التي نعنيها هي مجلس النواب، ومجلس القصاء الأعلى، والأدعاء العام، ونقابة الصحفيين، التي يتعين عليها إعداد مدونة سلوك إعلامي، تدعم بتشريع نيابي ملزم، وعلى جميع العاملين في الوسط الصحفي والإعلامي، أن يلتزموا بها، سواء كانوا منتمين للنقابة ام غير منتمين، لأن الوضع بات خطير وخطير جدا، وهو يهدد اليوم الأمن المجتمعي..

كلام قبل السلام: برنامج "تقرير الملخص" الذي بثته قناة العراقية الرسمية، والذي هاجم فصائل المقاومة، ويتهمها بالعمالة للخارج، خطوة إستفزازية خطيرة جدا لتهديد السلم المجتمعي، نحذر من أن تتبعها خطوات أخرى..!

سلام

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التكنولوجيا الامريكية في قبضة محور  المقاومة ...!
ألواح طينية؛ حديث عن الكلاب الإعلامية السائبة..!  
الحجاج والحرمان.. سياسات إفتعال لتنفيذ أجندة الغرب والأمريكان  
اصبع عل الجرح ..رسالة الى اهالي الطارمية ..  
ياأبناء العراق:كونوا أحرارا في دنياكم    
ما يحدث ، ولماذا يحدث ؟!  
خيارات الحكومة العراقية  
السياسة فن الممكن في زمن المتغير 
الكاظمي قد تطيح به واشنطن
من هو المجنون انا ام انتم ؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1369.86
الجنيه المصري 74.35
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك