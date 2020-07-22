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‏⁧ (لقد قتلوا ضيفكم في داركم)

36 2020-07-22

  ضحى الخالدي||

 

السيد الكاظمي: ‏📌الكرة في ملعبك ‏إنْأَ بالعراق عن تصفيةالحسابات إن كنت عازماً حقاً على إبعاده عن سياسة المحاور،و اعمل على إخراج القوات المحتلةالتي قتلت قائداً عسكرياً عراقياً على ارض العراق، و انظر: من هم حلفاؤنا الحقيقيون،و من يعاملنا كفناء خلفي لسياساته. 📌انت اليوم أمام فرصة تأريخية لاستعادة قوة العراق، و لديك فرصة ذهبية بالحصول على دعم الكتل الشيعية الذي تفتقد له. ‏انظر من هم أصحاب الارض و من هم الزائلون حتماً ‏التزم بشروط الأغلبية الشيعية و أَخرِج المحتلين 📌كثيرون يعتبرون ان حرباً مع الولايات المتحدة هي في مصلحة ترامب لأن ذلك يعني فوزه بولاية ثانية متصورين ان الصراع هو مع ترامب و ليس مع الاستراتيجية الاميركية الثابتة. ‏الحقيقة ان بقاء ترامب لولاية ثانية هو من مصلحة المحور فهو الذي سيدمر أميركا من الداخل.
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