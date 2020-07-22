اقوال الامويون ( الجدد والقدماء )  

باقر الجبوري||

🖎. ليس حباً بمعاوية ولكن بغضاً بعلي !!!

🖎. انما نقاتلك بغضاً بأبيك !

🖎. كان الشيعة سجادة ندوس عليها باحذيتنا فكيف تطلبون منا الان ان نتلحف بها !!!

🖎. لو لم يكن لصدام سوى حسنة واحدة وهي قتله للشيعة لكانت كافية لأن تدخله الجنة من اوسع أبوابها !!!

من هذا الباب نفسر تسارع الكثير من الفضائيات البعثية ومن أنفسنا السنة لنعي وزير الدفاع السابق ( سلطان هاشم ) !!!

المشكلة ليس بالسنة ولا بالبعثية !

فهم بين متعصب لابناء مذهبه وبين حقود جاهل وأعمى !

المشكلة الحقيقية بجماعتنا الشيعة !

فالبعض منهم نعاه ( علناً ) !

والبعض الاخرة نعاه وبقي (( يمشي ويتلفت وراه )) !!!

خوما أحد سمعني !

طبع على قلوبهم ( سيدنا معاوية قتل سيدنا حجر بن عدي )

اتذكر قبل ايام قام وزير الثقافة والاعلام باعفاء احد المدراء العامين المعروفين وهو من الكتاب اللامعين لمجرد الاعتراض بمعنى السؤال عن سبب تهويل وفاة النائب والاعب الدولي ( احمد راضي ) وهو ما لم يحصل مع غيره حتى ان بعض المتقزمين طالب بتشريحه متهماً الحكومة بقتله كونه من اخواننا السنة !

فاعتبروا ذلك من الموبقات والالحاد والكفر والطائفية !!!

اليوم اغلب السياسين يتباكون على صفحات التواصل الاجتماعي وفي الاعلام علنا على ( سلطان هاشم ) مع انه مات في السجن وهو متهم بواحدة من اكبر المذابح التي حدثت في زمن الطاغية هدام لعنه الله !!!

عود ليش هاي الدونية !

اشو ما شفناكم متأثرين باستشهاد القائد ( المهندس ) مع كل ما فعله من اجل العراق والعراقيين !!

سلطان هاشم كان قائد كبير قادسية صدام التي خرج منها العراق خاسرا !!!

وكان وزيرا للدفاع في 1991 حينما خسر الجيش العراقي معركة الكويت وسجل التاريخ اكبر انسحاب مذل للجيش العراقي في تلك المعركة !!!

بينما كان المهندس هو مهندس الانتصار بحق حينما شارك بالتخطيط وقيادة معارك تحرير ست محافظات من براثن داعش مع كل ماكانوا يمتلكونه من تغطية واسناد ودعم دولي عالمي واقليمي !!

نعم انها الدونية ...