المقالات

رسائل الوجدان في موت سلطان ..  


منهل عبد الأمير المرشدي ||

 

أخيرا وبعد إن تقاعس القضاء والعدل ورئيس الجمهورية عن تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المجرمين منذ 17 عام حتى الان كانت ارادة الله هي الأقوى إذ نفق واحد من اولئك الذين دمروا العراق طوال ثلاثة عقود سلطان هاشم وزير دفاع نظام صدام المقبور في سجن الحوت بالناصرية .

سلطان كان عبدا من عبيد السلطان الطاغية وهو وزير دفاع الهزيمة الكبرى لجيش العراق في حفر الباطن وصحراء الكويت ومئات الالاف من الشهداء والمفقودين وهو (بطل) الفضيحة في خيمة صفوان عندما وقع للأمريكان على ورقة بيضاء بالموافقة على كل ما يطلبون وتسليم نصف حدود ام قصر ومطلع خور الزبير والحقول النفطية على الحدود للكويت  مقابل بقاء صدام حسين في كرسي السلطة و(يامحلا النصر بعون الله ) .

سلطان هاشم هو المشرف والمنفذ لمجزرة الأنفال في شمال العراق وما كان منها من مئات الآلاف من الضحايا من ابناء الشعب الكوردي وقد رفع برقية النصر والبشارة لسيده اخو هدلة وبطل الحفرة  يبشره فيها بإكمال المجزرة .

أمثل هذا المجرم المدان قانونا والمحكوم عليه قضائيا يشيّع (شهيدا) وتمر جنازته ملفوفة بعلم العراق في شوارع الناصرية التي كان هو من اشرف على قتل ابنائها وتجفيف اهوارها ودفنهم احياء في المقابر الجماعية . لماذا ؟؟ انتم يا ابناء الناصرية الشرفاء وشيوخها الأحرار أي صمت هذا الذي أطبق عليكم اي سكون أو ذهول او غثيان او انقلاب على الذات ..

 لماذا ؟؟ أما أنتم يا ساسة الشيعة يا(قادة) التغيير وثوار الجهاد كيف تقبلون بهذا وبماذا بعد هذا تقبلون ولو انتم لم نعد نستغرب منكم ان تقبلوا كل شيء فقد جربناكم وعرفناكم خلال السنين الماضية  وقد تجردتم من كبرياء الحسين ع الذي تدعون انكم تنتسبون اليه فصرتم جبين بلا حياء ورجال بلا رجولة ومسؤولين بلا موقف ومؤتمنين بلا أمانة .

لماذا ؟؟ والدور لكم اهلنا واحبتنا في الموصل الحدباء التي غسلتها دماء ابنائنا جيشا وحشدا وشرطة من عار الدواعش وقد خرجتم بالآلاف عن بكرة ابيكم واخيكم تشيعون  النافق سلطان لتجعلوا من المجرم شهيدا ومن الجبان بطلا .

نسألكم بالله الذي به تؤمنون والمذهب الذي به تعتقدون إن لم تكونوا عربا في احسابكم وتخجلوا من ذوي الضحايا الذين حرروكم من عبودية البغدادي أما كان بإمكانكم ان تخرجوا بربع هذه الأعداد لمواجهة الدواعش وتحمون مدينتكم وتصونون اعراضكم وتكفوا المؤمنين شر الذلة والدمار والقتل والقتال ..

 لماذا ؟؟؟ أخيرا وليس آخرا .. بعد هذا الذي حصل على ذوي شهداء الحشد الشعبي والجيش والشرطة أن يؤسسوا نقابة او منظمة للدفاع عنهم من قوادم الأيام فقد صاروا هم المتهمين بعدما عاد الجلاد ضحية .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدولة واللادولة والضمير الفاعل 
رسائل الوجدان في موت سلطان ..  
أباطرة الوطن حراس وهميون!
يقينا كله خير ..  
الامام الخامنئي يلتقي الكاظمي  
الميت ما يجوز له بس الرحمة..!  
في زيارة الكاظمي الى الجمهورية الاسلامية  
أزمات متراكمة وحلول مفقودة  
ما هذا الهزال؟!
ماهي العزة والكرامة؟  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1369.86
الجنيه المصري 74.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك