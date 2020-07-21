الميت ما يجوز له بس الرحمة..!  

احمد لعيبي||

شعار بائس اصوله اموية عندما جعلوا معاوية وعلي في كفة واحدة ثم جعلوا من الحسين الثائر مساويآ ليزيد اللقيط ..!

من قال ان كل ميت تجوز عليه الرحمة؟ ومن قال ان كل ميت يستحق التأبين؟ ومن قال ان كل ميت يستحق الوقفة..؟

بين الحين والاخر وعند موت قاتل للشيعة على وجه الخصوص او مشارك بقتلهم تنبري آلاف الاصوات الدونية والبعثية والمأزومة بالترحم على القاتل لان رمز صدامي ..!!

ومما يثير الغرابة والدهشة هذا التهافت للترحم على وزير بعثي محكوم بالاعدام ثلاث مرات مات بسجن الحوت وهو يقضي جزء من محكوميته ..

سلطان هاشم احمد الرجل الذي شرب من دماء العراقيين وقمع شعبهم في الانفال والجنوب يصبح رمزا بأقلام العهر واصوات النشاز التي تتسابق لقتل الشيعة ماديا ومعنويا..

رجل مطلوب للشعب وليس لحكومة او طائفة كي يتبارى شذاذ الافاق بتقديم التعازي والترحم عليه علما انني سألت الله ان يحشر كل مترحم عليه معه في جهنم وبئس المصير..

وآخر قولي اللهم احشر محبي سلطان مع سلطان بحق محمد وال محمد..

ولا ترضي السفارات ولا الصفحات عن هؤلاء واقطع رواتبهم انك سميع مجيب..!