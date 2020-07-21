لا صدفة في السياسة ..!  

احمد خالد الكعبي ||

اشعر ان الإمريكان خدعوا ..

ظنوا ان زيارة ظريف التي سبقت زيارة الكاظمي للسعودية بيوم جاءت لطلب الوساطة من الكاظمي بينها وبين الرياض ، او ان الإيرانيين فعلا أوحوا الى انهم يطلبون وساطة ، فسارعت امريكا ( وهي صاخبة سياسة الضغط القصوى ) وأمرت السعودية بافشال زيارة الكاظمي للرياض ، فشعر الملك المسن وولي عهده الدموي بالإحراج ، فماذا سيقولون للشرقية ودجلة وستيفن نبيل والبشير شو وجماهيرهم الواسعة والعريضة .. فاصيب الملك بوعكة قبل ساعات من زيارة الكاظمي ..

بسبب المرارة .. فمرارة الملك معلولة ! .

تذكرت ابيات شعر فارسي لا يعرف كاتبها قيلت قبل ثلاثة آلاف عام :

أيها الجبل : انا الوادي ..

سألتف والتف والتف حولك ولن تشعر الا وانا على قمتك