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لا صدفة في السياسة ..!  


احمد خالد الكعبي ||

 

اشعر ان الإمريكان خدعوا ..

ظنوا ان زيارة ظريف التي سبقت زيارة الكاظمي للسعودية بيوم جاءت لطلب الوساطة من الكاظمي بينها وبين الرياض ، او ان الإيرانيين فعلا أوحوا الى انهم يطلبون وساطة ، فسارعت امريكا  ( وهي صاخبة سياسة الضغط القصوى ) وأمرت السعودية بافشال زيارة الكاظمي للرياض ، فشعر الملك المسن وولي عهده الدموي بالإحراج ، فماذا سيقولون للشرقية ودجلة وستيفن نبيل والبشير شو وجماهيرهم الواسعة والعريضة .. فاصيب الملك بوعكة قبل ساعات من زيارة الكاظمي ..

بسبب المرارة .. فمرارة الملك معلولة ! .

تذكرت ابيات شعر فارسي لا يعرف كاتبها قيلت قبل ثلاثة آلاف عام :

أيها الجبل : انا الوادي ..

سألتف والتف والتف حولك ولن تشعر الا وانا على قمتك

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