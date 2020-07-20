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حمزة مصطفى||في ثمانينات القرن الماضي إشتهر بين الناس مسلسل كويتي إسمه "خالتي قماشة" من بين ما إشتهربه ذلك العقد من القرن الماضي من مسلسلات عراقية مثل "النسر وعيون المدينة", ومصرية مثل "ليالي الحلمية", وكويتية مثل هذا المسلسل الذي تقول مقدمته الغنائية "إحنه الثلاثة قصتنا قصة مشربكة .. حجي الناس مايهمنا وشعلينا من حجي الناس". فيما بعد خربت القصة بعد جائحة المسلسلات المدبلجة لاسيما المكسيكية منها بدء من "غوادا لبي" الى التركية التي لم أشاهد أي واحد منها بعد أن كنت توقفت عند الحلقة 270 من مسلسل غوادا لبي حيث إكتشفت حينها أن قصة لبي هي الأخرى مثلنا ..مشربكة. ولأن قصتنا "مشربكة" فإننا مختلفون على كل شئ, وعن أي شئ بدء من المنافذ الحدودية الى الحظر الجزئي أو الكلي. الى خلية الأزمة أو أزمة الخلية. ومابين هذه القضايا, قضايا بعضها جوهري مثل هل نحن بحاجة الى الجمهورية وديمقراطيتها العتيدة أو نعود الى الملكية بديمقراطية مقيدة بالدستور حيث الملك مصون غيرمسؤول إن شرقت أو غربت, وبعضها الآخر شكلي مثل الإنتخابات مبكرة أو متأخرة, وهل النظام المناسب لنا برلماني أم رئاسي. أما المنافذ فالجدل حولها مستمر مثل هل نكتفي بالسيادة على زرباطية أم "نزرك" للخابور الذي تغنت به ذات يوم أخت إبن طريف "أيا شجر الخابور مالك مورقا ..كأنك لم تحزن على إبن طريف". لدينا إعتراضات على كل شئ وأي شئ بدء من الهوية وإنتهاء بالقضية مرورا بمحو الأمية وإنتهاء بالزراعة والصناعة والسياحة والثقافة والنقل والمواصلات والإتصالات والخارجية والدفاع والتجارة والإسكان والهجرة والمهجرين والداخلية والتخطيط والرياضة والشباب والموارد المائية والنفط والتربية والتعليم العالي والصحة والعدل (أكو وزارة نسيتها). في الزراعة قضيتنا ليست زراعة الحنطة أم الشعير, إستيراد العدس أم تصدير الباذنجان بل من يزرع وأين نزرع ومتى نزرع وكيف نزرع. في الصناعة أسئلتنا من نمط آخر هل نبدأ بصناعة المعجون أم معجون الاسنان أم علج أبو السهم. وفي التجارة ليست لدينا أية أسئلة على الإطلاق لأن الحلول جاهزة بدء من إستيراد البطاقة التموينية الى تموين الأحزاب بكل مالذ وطاب. في السياحة لدينا المزيد من الأسئلة لكننا أجلنا طرحها الى وقت لاحق لأن لدينا مشكلة سياحية واحدة إختزلت كل مشاكلنا من عهد نبوخذ نصر الى اليوم وهي أسد النجف. ولأننا نملك القدرة على لفلفة أخطر القضايا بعد فورة الجدل التي لاتستمر أكثر من يومين على أية قضية كبرت أم صغرت فقد وجد أصحاب الحل الحل لهذه "الطركاعة" وذلك بإعادة صبغ الأسد المتقاعد (مبين من أضلاعه التي أكل عليها الدهر وشرب) باللون الأبيض وكفى الله المتلاسنين بالسوشيال ميديا شر .. اللايكات. المشكلة إننا نسينا في ظل جدلنا المحتدم حول أفضلية الملكية على الجمهورية أن راعي الملكية الناجي الوحيد من مجزرة قصر الرحاب لم يمنحه دعاة الملكية المتباكين على عصرها الذهبي طوال السنوات السبع عشرة الماضية .. لا مقعد في البرلمان ولا كرسي في الحكومة. المهم النوايا سليمة.